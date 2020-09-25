시은: 아 손 시려버라, 이거. 이제 날이 추워지련가 보다. 맞지?

يدي باردة. هذا. من الواضح أن الجو أصبح باردا، أليس كذلك؟

송찬: 입을래?

هل ترتدي هذا؟

시은: 됐거든

انسى الأمر





شرح التعبير

يتكون التعبير من جزئين أساسيين.

أولا،됐다 : انتهى أو تم أو يعني اترك الأمر أنسى

ثانيا،거든 : نهاية تصريفية شائعة تأتي في نهاية الفعل لتوضيح سبب ما.

مثال:

배고팠거든: لأنني كنت جائعا

ولكن في هذا الدرس لا تأتي بمعنى سببي ولكنها مجرد نهاية للجملة وهي نهاية حادة نسبيا.





شرح الأمثلة

가. 어제 많이 바빴어. 아직 도움이 필요해?

나. 됐거든

بالأمس كنتُ مشغولا جدا. هل مازلت تحتاج إلى مساعدة؟

لا! انسى الأمر

가: 어, 커피 깜빡했어! 지금 사러 나갈께.

나: 됐거든

أوه، لقد نسيت القهوة! سأذهب لأشتريها!

انسى! لا داعي

가:요리 안 했어! 라면 끓여줄래?

나:됐거든

لم أحضر طعاما! هل أحضر لك معكرونة سريعة التحضير!

لاداعي!

والراميون هو نوع من المعكرونة سريعة التحضير التي نسميها في الوطن العربي "اندومي"



