ⓒ R.O.C.K

سنتعرف على شركة "آر أو سي كيه R.O.C.K" التي طورت فأرة كمبيوتر يمكن ارتداؤها على شكل حلقة.





رئيسها التنفيذي "كيم جيه هيون":

تأسست شركة "آر أو سي كيه 알오씨케이" في عام 2018، وهي مطور لماوس كمبيوتر على شكل حلقة يمكن ارتداؤها، حيث إنها مدمجة بجهاز استشعار يعمل باللمس وجهاز استشعار للدوران. يمكن استخدام الماوسات التقليدية التي تعتمد على جهاز استشعار بصري على الأسطح المسطحة مثل الوسادات ذات الصلة، ولكن ليس على الزجاج. عند استخدام الماوس التقليدية، غالبا ما يعاني الأشخاص من إزعاج آلام الرسغ المعروفة باسم متلازمة النفق الرسغي أو آلام مفاصل الأصابع. بالنسبة لمنتجنا، يمكن وضعه على إصبع مثل الخاتم، لذلك يسهل حمله ويقلل من الضغط الواقع على معصم المستخدمين. يمكن أن تؤدي الماوس الدائرية الخاصة بنا جميع الوظائف التقليدية للماوس التقليدية مثل النقر، والنقر المزدوج، والتمرير، والسحب، والإفلات. استغرق تطوير الماوس الذكية أكثر من عامين، وهي تزن 15 جراما ويبلغ سمكها 14 ملليمترا، لذلك قد يشعر مرتديها بأنها سميكة بعض الشيء.





كجهاز إدخال يستخدم مع جهاز الكمبيوتر، يتم تسمية الجهاز ذي السلك الطويل بكلمة "ماوس" أي فأر، لتشابهه مع شكل الفئران. ومن خلال تحريك الماوس على سطح مستو، يمكن للمستخدمين تحريك المؤشر على شاشات الكمبيوتر. ومن خلال النقر فوق زر الماوس، يمكنهم إجراء العديد من العمليات. وتعتبر فأرة الكمبيوتر، إلى جانب لوحات المفاتيح، هي أكثر أجهزة الإدخال استخداما في الكمبيوتر. لكن باستخدام الماوس لساعات طويلة، قد يشعر الناس بآلالم في أصابعهم أو معاصمهم. أيضا، لا تعمل الماوس الضوئية التي يستخدمها العديد من الناس بشكل جيد على الأسطح الزلقة مثل الزجاج. وقد عالجت الماوس الدائرية الذكية التي طورتها هذه الشركة أوجه القصور هذه في الماوس الحالية بطريقة مبتكرة، حيث يسهل ارتداء الماوس الصغيرة التي تشبه الخاتم كما يسهل استخدامها. وعلاوة على دورها كماوس للكمبيوتر، فإنها تحتوي على العديد من الوظائف الأخرى، حيث يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من المجالات في الحياة اليومية.





رئيسها التنفيذي "كيم جيه هيون":

يمكن أن يكون منتجنا بمثابة فأرة، بالطبع، ويمكن استخدامه أيضا كجهاز للتحكم عن بعد للتلفزيون الذكي وأيضا كبطاقة مواصلات. نحن نخطط لتطويره كوحدة تحكم في ألعابالواقع الافتراضي، حيث يمكن وضع منتجنا على الأصابع، مثل الخواتم، للتحكم في اللعبة. أي أنه يمكن تشغيل محتويات مختلف الألعاب ببساطة عن طريق تحريك اليد في الهواء، مع الاستمرار في ارتداء نظارات الواقع الافتراضي. ويمكن للمستخدمين ممارسة الألعاب الحربية أو ألعاب الرماية، على وجه الخصوص، بحرية وراحة أكبر.





استنادا إلى المستشعر اللمسي ومستشعر الدوران، يمكن استخدام الماوس الدائري في الهواء. وهذه الميزة مريحة للغاية ليس فقط في استخدام الكمبيوتر ولكن في أغراض مختلفة في الحياة اليومية. على سبيل المثال، من الصعب تشغيل هاتف ذكي بيد واحدة في حافلة مزدحمة أو في مترو الأنفاق. ولكن مع وضع الماوس الدائري في الإصبع، يمكن للناس تشغيل هواتفهم بسهولة أكبر. لكن سماكة الأصابع تختلف من شخص لآخر، فكيف يتناسب هذا الماوس مع أصابع مختلف الأشخاص؟





ⓒ R.O.C.K

رئيسها التنفيذي "كيم جيه هيون":

يوجد منتج سويسري مشابه لمنتجنا، لكن لديه بعض نقاط الضعف كمنتج قابل للارتداء. يأتي الماوس الدائري السويسري بـ 12 مقاسا مختلفا، مع مراعاة اختلاف سماكة الأصابع، لكنه أقل جدوى من الناحية الاقتصادية وأقل ابتكارا. بالتعاون مع فريق أبحاث في جامعة "إين ها" الكورية، قمنا بحل المشكلة عن طريق تطبيق "فيلم بوليمر ذاكرة الشكل" على ماوس الأصابع. "بوليمر ذاكرة الشكل" عبارة عن مادة تتغير في الحجم أو الشكل وفقا لتغير درجة الحرارة. يتم وضع هذه المادة على الجزء الذي يلمس الإصبع بحيث يمكن أن تتلاءم الماوس الدائرية مع إصبع من يرتديه. أعتقد أن تقنيتنا تنافسية بما يكفي للحصول على حقوق ملكية براءات الاختراع، بغض النظر عمن يستخدمها لاحقا.





بمساعدة الدكتور كيم جونغ هو من معهد الأبحاث الكوري للمعايير والعلوم، وهو الباحث الرائد عالميا في مجال أجهزة الاستشعار اللمسية، تمكن الرئيس التنفيذي للشركة من تطوير الماوس الدائرية بعد الكثير من التجارب والأخطاء. ويذكر أن أول جهاز ماوس للكمبيوتر تم إنشاؤه في عام 1963، ثم أصبح شائعا بشكله الحالي في الثمانينيات، وبالتالي فإن إعادة إنتاجه بهاذ الشكل المبتكر تستحق الثناء بالتأكيد. لكن هناك صعوبة كبيرة يواجهها هذا المنتج، وهو عدم تعود الناس عليه. فقد استخدم العديد من الناس حول العالم الماوس بشكلها التقليدي لما يقرب من 40 عاما، وقد لا يكونون على دراية بالنوع الجديد ويواجهون صعوبة في التعود عليه. ولحل هذه المشكلة، ستوظف الشركة استراتيجية تسويقية لتوفير الماوس الدائري الخاص بها كمنتج مجمع لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وهي تناقش هذه الخطة مع الشركات الكبرى بهدف إطلاق منتجها رسميا في نهاية العام. أيضا، تبذل الشركة جهودا لإضافة المزيد من الوظائف إلى منتجها.





رئيسها التنفيذي "كيم جيه هيون":

هدفنا هو دخول سوق الرعاية الصحية أيضا. باستخدام الماوس الدائرية الخاصة بنا في أثناء العمل، قد يشعر الناس بالتوتر. يمكن للفأرة الحلقية قياس مستوى الإجهاد من خلال تدفق الدم في الإصبع، بناء على مستشعر يكتشف التغيرات في حجم الدم. والنتيجة يتم إرسالها إلى تطبيق في الهاتف الذكي، بحيث يمكن للأفراد معرفة مستويات التوتر لديهم. مع مثل هذا الحل، نحن نستعد للقفز إلى سوق الرعاية الصحية التي من المتوقع أن تستمر في النمو.





حازت شركة "آر أو سي كيه" بالفعل على اعتراف من السوق باعتبارها شركة تقنية ناشئة مبتكرة. وتم اختيار السيد "كيم" الرئيس التنفيذي للشركة كأحد أعضاء الوفد الاقتصادي الذي رافق الرئيس الكورية خلال القمة مع الولايات المتحدة، وأيضا في القمة مع الصين، في عام 2017. كما حضر "كيم" أكبر معرض تكنولوجي في العالم في لاس فيغاس في عامي 2019 و 2020. ونظرا لاتساع تطبيق التعاملات غير المباشرة بسبب فيروس كورونا، تفكر الشركة أيضا في استخدام منتجها لخدمات تتلائم مع هذا التوجه العالمي الجديد.





رئيسها التنفيذي "كيم جيه هيون":

نستعد حاليا لجعل الماوس الحلقية قابلة للاستخدام في المناطق الخالية من الاتصالات، ونخطط لإنتاج منتج يمكنه منع الغش في أثناء الاختبارات، كما أننا مهتمون أيضا بمجال شهادات المصادقة، التي ستختفي قريبا، لضمان أمان أفضل للمدفوعات عبر الإنترنت. هدفنا هو السماح للمستخدمين بالاستمتاع بحياة ذكية ومريحة من خلال منتجات قابلة للارتداء.





بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، قال إنه يسعى لوضع جهاز كمبيوتر على مكتب كل فرد حول العالم. وبالمثل، فإن حلم السيد كيم هو وضع منتج شركته في متناول الجميع. وقد بذلت الشركة جهودا بحثية شاقة وتصدت لتحديات جديدة، حتى توصلت إلى منتجها المهم، ونأمل أن تنجح أيضا في نشر استعماله بين المزيد من الناس في كل مكان.