بي تي إس تصدر ألبوما جديدا في نوفمبر

فايز بركات: عندما يكون الجمال طريقا لفهم أعمق للوجود
2020-09-25
#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-30
من المنتظر أن تصدر فرقة "بي تي إس" ألبوما جديدا بعنوان "كن" يوم العشرين من شهر نوفمبر القادم.
وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن أعضاء الفرقة صمموا الألبوم بعناية دون الكشف عن الكثير من المعلومات عنه.
وسوف يكون هذا الألبوم ثاني ألبوم تكشف عنه الفرقة خلال هذا العام بعد أن أصدرت الألبوم بعنوان "خريطة الروح: 7" يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي.
2020-09-25
2020-09-25
2020-09-25
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