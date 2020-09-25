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محبو آر إم قائد بي تي إس يزرعون أشجارا احتفالا بعيد ميلاده

#أخبار الساحة الفنية l 2020-09-30

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

تم افتتاح غابة ثانية تحمل اسم المطرب "آر إم" قائد فرقة "بي تي إس".

وقام محبو المطرب "آر إم" بجمع 20 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 17 ألف دولار، لبناء "غابة آر إم رقم 2" في منطقة "إيتشون" من حديقة نهر الهان، احتفالا بعيد ميلاده السادس والعشرين.

وكان محبو المطرب "آر إم" قد بنوا "غابة آر إم رقم 1" في العام الماضي في منطقة "جام شيل" من حديقة نهر الهان، احتفالا بعيد ميلاده الخامس والعشرين.   

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