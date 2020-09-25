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توقعات بتعافي الاقتصاد الكوري بنسبة 3% عام 2022

طبقا لتقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للبرلمان الكوري يوم الأربعاء الماضي، من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الكوري في مرحلة التعافي العام القادم، وأن يحقق نموا بنسبة 3% في عام 2022، بعد معاناته من انكماش بنسبة 1.6% هذا العام.

وتوقع التقرير أن يتعافى الاتقصاد الكوري بشكل تدريجي من صدمة انتشار فيروس كورونا هذا العام، ليسجل 2.3% من معدل نمو الناتج القومي الإجمالي العام القادم، و2.8% في عام 2022، ثم يشهد انخفاضا تدريجيا مرة أخرى.

كما توقع التقرير أن يصل متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد الكوري خلال الفترة بين عامي 2020 و2024 إلى 2%، بانخفاض 0.6% مقارنة بمتوسط معدل النمو خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي والاستثمار في المرافق الصناعية سيشهد زيادة، فيما سينخفض الاستهلاك في القطاع الخاص والاستثمار في الإنشاءات. وأكد التقرير على أهمية زيادة حجم الاستثمارات من أجل توسيع إمكانات النمو للاقتصاد الكوري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض مساهمة رؤوس الأموال في النمو الاقتصادي.

وتوقع التقرير أيضا أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 ألفا و582 دولارا هذا العام، و32 ألفا و23 دولارا في العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات مكتب الميزانية التابع للبرلمان الكوري بمعدل النمو الاقتصادي لهذا العام أقل مما توقعات المؤسسات الاقتصادية الأخرى في الآونة الأخيرة.

فقد قالت وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي إن الاقتصاد في الدول الآسيوية والباسيفيكية سيتمتع بانتعاش مستمر، ورفعت الوكالة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري من سالب 1.5% إلى سالب 0.9%، قائلة إن كوريا الجنوبية ستستفيد من الانتعاش في تلك الدول.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم حتى الآن السيطرة على جائحة كورونا، لكن يبدو أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا قد مرت بأسوأ حالاتها، وبالتالي من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشا في الدول الآسيوية والباسيفيكية، وفي مقدمتها الصين، حيث رفعت من توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي للصين من 1.2% إلى 2.1%، ولتايوان من 0.6% إلى 1%، ولفيتنام من 1.2% إلى 1.9%.

ومن جانبه، توقع البنك المركزي الكوري أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة 1.3%، فيما توقع معهد التنمية الكوري أن ينخفض المعدل بنسبة 1.1%، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1%.

ورغم التوقعات المتفائلة للنمو الاقتصادي لكوريا والدول الآسيوية والباسيفيكة، إلا أن أسوأ السيناريوهات للاقتصاد العالمي مازالت قائمة بسبب احتمال عودة انتشار فيروس كورونا في الشتاء القادم. وتفيد هذه السيناريوهات بأنه من المتوقع أن ينكمش معدل النمو الاقتصادي الكوري نسبة 4.5% خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى يوليو من العام القادم.