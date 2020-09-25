الأول من أكتوبر عيد القوات المسلحة الكورية وعيد فتح السماء

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يحتفل الشعب الكوري بفترة العيد الوطني الكبير الذي يحمل اسم "تشو سوك"، أو "هان غا وي"، أي "عيد الحصاد" وتبدأ فترة العيد اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد خلال هذه الفترة سيحتفل المجتمع الكوري أيضا بيوم "القوات المسلحة" في أول أكتوبر، وعيد "غي تشون جول" او "يوم تأسيس البلاد" الذي يصادف هذا العام الذكرى 4353.

الجدير بالذكر أن، هناك أسطورة وراء تأسيس "كو جو سون" وهو اسم كوريا القديم، تقول الأسطورة إن ابن السماء "هوان أونغ" نزل إلى الأرض، والتقى ببنت الأرض "أونغ نيو"، لكن هذه البنت لم تكن إنسانة، بل دُبّة ، يقال في الحقيقة، زار ابن السماء "هوان أونغ" دب ونمر، وأراد كلاهما أن يكون إنسانا، فطلب "هوان أونغ" منهما البقاء في كهف لمدة مائة يوم، وأكل الثوم وعشبة الشيح فقط وإذا نجح أي منهما في ذلك، فسوف يكون إنسانا لكن النمر لم يصبر، وخرج من الكهف، أما الدب فقد تحمل ونجح في التحول إلى إنسان، أي "أونغ نيو"، التي تزوجها "هوان أونغ"، وأنجبا ولدا وهو "دان كون" مؤسس "كو جو سون". وبدأ تاريخ كوريا، لكن عامة الناس لا تضع أهمية لذلك اليوم، خاصة الشباب لا يعرف معنى هذا اليوم بالتفاصيل وهناك أسباب لذلك، منها محاولة القوات المستعمرة اليابانية تشويه هذه الأسطورة خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية، لأن المنظمة التي تأسست تكريما لـ"دان كون" مؤسسة الدولة، كانت تقود حملة الاستقلال ضد الاستعمار الياباني هذا الجزء لم يكن معروفا للجمهور خاصة بعد إسقاط الإمبراطورية الكورية في عام 1910، انتقلت هذه المنظمات إلى منطقة "ماشوريا" شمال شرق الصين في والوقت الحالي لمواصلة حملة الاستقلال، يقال أن أجزاء كبيرة من الصين كانت ضمن أراضي كوريا القديمة. كانت أراضي مملكة "كوكوريو" القديمة، لذلك فإن منطقة "منشوريا" ذات معنى خاص لإنشاء دولة جديدة

الجدير بالذكر إن هذه المنظمات كانت تهديدا بالنسبة للاستعمار الياباني لذلك منذ تأسيس المنظمة لم تعترف اليابان بها كمنظمة شرعية، وحاولت إلغاءها وتفكيكها نتيجة لذلك، لم تُعرف أهمية وقيمة هذا اليوم للجمهور، لكنه يوم مهم جدا في تاريخ كوريا.