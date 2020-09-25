اقامة اول مهرجان ثقافي كوري عبر الانترنت





أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والرياضة عن خطة إقامة مهرجان ثقافي كوري حيث سيقام المهرجان الثقافي الكوري ابتداء من العاشر من شهر أكتوبر وحتى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر أي حوالي شهر وعشرين يوما سيقام هذا المهرجان على الإنترنت، لذلك سيعتبر الأول من نوعه، وإذا نجح هذا المهرجان، فسوف يتلوه مهرجانات متعددة الأنواع، أن محبي الثقافة الكورية من كل أنحاء العالم سيستطيعون التمتع بالمهرجان معا، وسوف ينطلق المهرجان بحفلة ستقام في منطقة "إنتشون"، وستقدم الحفلة المعالم السياحية والأطعمة المتميزة في المنطقة، بصحبة عرض كيه ـ بوب كما سيشارك مشاهير الكيه بوب في الحفلة، حيث سيلتقون بالجمهور ويأخذون وقتا للدردشة معهم عبر الإنترنت، خلال شهر نوفمبر، سيُعرض فيديو يضم التجربة الثقافية في 4 مناطق سياحية مشهورة في البلاد، وسيتجدد هذا الفيديو كل يوم.

يذكر أن هذا الفيديو سيُقدم باللغة الكورية وباللغات الأجنبية من أجل المشاهدين الأجانب خاصة، سيشارك مطربو الكيه بوب في هذا الفيديو كمرشدين، حيث يزورون هذه المدن الأربع بأنفسهم نيابة عن السياح، ويأكلون الأطعمة المميزة، ويزورون المعالم السياحية، ويجرون تجارب منوعة، ويقدمون المحتويات الثقافية خلال هذه الفترة، في مساء كل يوم أحد، سيتم عرض بعض الأغاني الكورية في هذه المدن الأربع، وسيُبث هذا العرض للمشاهدين. ومن أجل المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم، والمحلات الإقليمية التي تعاني من انكماش السياحة في المنطقة سيقام معرض للمنتجات الإقليمية على الإنترنت بحيث تباع هذه المنتجات مثل مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بأسعار منخفضة، أن هذا المهرجان لا يستمتع به فقط الأجانب محبو الثقافة الكورية والأغاني الكورية، بل سيستمتع به أيضا الشعب الكوري الذي لا يستطيع زيارة المدن السياحية المحلية.