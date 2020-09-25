زيادة عدد النساء الغواصات في جزيرة جيجو

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تتميز جزيرة "جيجو" بأشياء كثيرة، منها النساء الغواصات اللاتي يصطدن المنتجات البحرية من أعمق البحار وبفضلهن يستطيع السياح تذوق المنتجات البحرية الطازجة، حيث يوجد هناك محلات وأماكن تقدم تلك المنتجات البحرية بأسعار معقولة لكن بسبب صعوبة العمل خاصة البقاء تحت مياه البحر الباردة قلّ عدد النساء الغواصات حيث أصبح أغلبهن كبيرات في السن لكن الآن نجد زيادة في عدد النساء الغواصات الصغيرات نسبيا ويدل على ذلك نسبة التنافس الشديد في دخول مدرسة الغواصات حيث أن المتقدمات وصلن من كل أرجاء البلاد.

ألجدير بالذكر ان المعلمات في مدرسة الغواصات مسنات، حيث تتعلم الطالبات المتدربات منهن كيفية صيد المنتجات البحرية، حاليا يوجد حوالي 4 آلاف غواصة تتراوح أعمارهن بين الستين والسبعين ولأن أغلبهن مسنات، فهناك احتمال اختفاء الغواصات من الجزيرة يوما ما بالتالي قدمت إدارة الجزيرة دعما ماليا لمدرسة الغواصات ابتداء من عام 2008. منذ عام 2017، فتحت المدرسة قسما لتطوير الغواصات المحترفات، ومن بين الخريجات، تشتغل حوالي 50 غواصة حاليا، في كل دورة تعليمية، يجب على الطالبة التعلم والتجربة لمدة 4 أشهر، وبعد التخرج من المدرسة، تستطيع الخريجة التدرب ميدانيا لمدة سنة أو سنتين بعد ذلك، تحصل على رخصة تمنح لها حق العمل في هذا المجال بسبب صعوبة العمل، تتلقى بعض الغواصات التي تشتغل في عمق البحر أكثر من 10 أو 15 مترا، مرتبا سنويا عاليا وتتنوع مهن الطالبات في المدرسة، فمنهن طباخات وطبيبات وخبيرات في التسويق ومستشارات في علم النفس وملحنات وراوئيات وكاتبات في الإذاعة، وناشطات على يوتيوب. حيث إنهن يسكن في الجزيرة لبضعة أشهر، ويتعلمن في المدرسة، وبعضهن يرغب في تأليف رواية أو سيناريو لدراما تدور حول قصة أو حياة الغوصات والجزيرة وبعضهن لم يرغب في تعلم الغوص من البداية، بل سافرن إلى الجزيرة للراحة، ثم وجدن تلك المدرسة بصدفة، وقررن الالتحاق بها. وقالت بعض الطالبات إنهن وقعن في حب الغوص وصيد المنتجات البحرية، وأصبحن أكثر صحة.

يُشار الي أن كل الطلاب ليسو من النساء فقط، حيث تبلغ نسبة الطلاب الذكور 10%. لكن مرحلة الحصول على الرخصة كغواص رجل أكثر صعوبة، بسبب الإجراءات المعقدة أكثر من الغواصات النساء، من بين الطلاب الرجال، طاه يدير فندقا ومطعما بنفسه في جزيرة "جيجو"، ويريد طهي الأطعمة باستخدام المنتجات البحرية التي يصطدها مباشرة. ولتحقيق ذلك، في كل يوم سبت، يغلق باب المطعم ويتعلم في المدرسة.