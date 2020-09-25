وزارة الثقافة تنظم فعالية محلات الشبح لبيع الكتب لدعم محلات بيع الكتب





تشهد البلاد فعالية ثقافية بعنوان "محلات الشبح لبيع الكتب لعام ألفين وعشرين" يمكن فيها للمواطنين إبدال إيصالات شراء الكتب من المحلات في حارتهم بكتب جديدة. يُشار الى أن هذه الفعالية تقام ابتدا من هذا الشهر إلى شهر نوفمبر القادم ضمن مشروع "يوم تواجد الثقافة" الذي تنظمه وزارة الثقافة والاتحاد الكوري لأصحاب محلات بيع الكتب والمؤسسة الكورية لتنمية صناعة ثفافة النشر عبر فعالية "محلات الشبح لبيع الكتب" وهي عبارة عن فعالية لتقديم الكتب الجديدة مقابل الإيصالات المتعلقة بالأنشطة الثقافية بحيث تستهدف نشر ثقافة القراءة من خلال توفير الكتب عالية الوجدة وعدم الحياة الثقافية للمواطنين.

وقالت الوزارة إنها تستهدف خاصة هذا العام تشجيع القراءة باعتبارها من أهم الأنشطة الثقافية عن بعد في عصر جائحة كورونا، ودعم محلات بيع الكتب الصغيرة والمتوسطة التي شهدت انخفاضا كبيرا في المبيعات، مشيرا إلى أن الفعالية تجري اقتصارا على إيصالات شراء الكتب من محلات بيع الكتب الإقليمية فقط ويمكن الحصول على كتاب جديد مقابل إيصال خاص لشراء كتاب تبلغ قيمته أكثر من خمسة آلاف وون أو يساوي ثلاثة ونصف دولار من محلات بيع الكتب الإقليمية خلال شهري سبتمبر الحالي ونوفمبر القادم باستثناء إيصالات الكتب التي تم شراؤها من المحلات الكبيرة أو عبر الإنترنت أو محلات الكتب المستعملة.

يُشار الى أن فعاليات محلات الشبح لبيع الكتب لهذا العام تقام خلال أسبوع واحد منذ يوم الأربعاء في آخر أسبوع من شهري أكتوبر ونوفمبر ومن خلال هذا النوع من المحلات يتم تقديم الكتب عالية الجودة من بين الكتب التي تم تأليفها خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي تم اختيارها من خلال تدقيق الخبراء ذوي الصلة. وأعربت الوزارة بأن هذا النوع من المحلات يساعد المواطنين على كثرة زيارة محلات بيع الكتب في حارتهم وقضاء عيد الحصاد الكبير القادم الذي يصعب فيه النتقل نتيجة للالتزام بالتباعد الاجتماعي بشكل ذكي ومتوفر مع الكتب.