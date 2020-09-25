إنتشار ظاهرة في لوغ في محاولة للتغلب علي مشاعر الاكتئاب

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هذه الأيام تظهر الكثير من الفيديوهات التي يصنعها المواطنون العاديون من خلال تصوير حياتهم اليومية المتواضعة ويطلق على هذا النشاط مصطلح "في لوغ 브이로그 " المركّب من كلمتي "فيديو" و"بلوغ".

الجدير بالذكر ان السيدة بارك كانت تعمل مضيفة لشركة طيران على مدار خمس سنوات وبالرغم من أنها حققت حلمها بصعوبة ولكنها قررت كتابة استقالة من أجل الإقبال على تحد جديد وقامت بتصوير هذه العملية وطرح الفيديو على الإنترنت شرحت بارك سبب إنتاج الفيديو قائلة إنها قررت صنع الفيديو لأنها كانت تتمنى أن يتعاطف الآخرون معها ويروحون عن أنفسهم من خلال الفيديو. وهكذا يزداد أولئك الكوريين الذين يعرفون باستقالتهم من الشركات باستخدام أسلوب " في لوغ" يوما بعد يوم، في الآونة الأخيرة نرى قصصا من الفيديوهات عبر "في لوغ" حول إقالتهم بسبب تداعيات أزمة كورونا ومع زيادة العاطلين عن العمل زيادة سريعة قال ثلاثة من بين كل عشرة مقالين إن السبب في إقالتهم يرجع إلى تداعيات جائحة كورونا قام بعضهم بتسجيل أعمال النزاعات الناتجة عن عدم تلقي مكافآت الاستقالة عبر "في لوغ" أيضا بحيث قاموا بالتجربة والتسيجل والتعريف بما يجب عليهم القيام به بعد ترك شركاتهم بما في ذلك التقدم بطلب أجور العاطلين عن العمل أو تقاسموا مع أيام راحتهم العادية.

في هذا السياق قال كيم هون سيك 김헌식 محلل الثقافة الشعبية إن هذه الظاهرة عبارة عن محاولة للتغلب على مشاعر الجروح والاكتئاب في ظل أزمة كورونا باستخدام "في لوغ 브이로그" الخاص لترك الشركات. يمكن القول إن ترك الشركات يمثل نقطة تحول كبيرة في الحياة وذاكرة مؤلمة في آن واحد.