شركة اس كي تليكوم تصدر تقريرا عن أنماط الأنشطة الثقافية للكوريين

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صرحت شركة إس كي تليكوم الكورية بأنها أصدرت تقريرا بعنوان " خريطة اتجاه تي ماب لعام ألفين وعشرين" اعتمادا على البيانات التي كانت جمعتها بواسطة تطبيق "تي ماب" لخدمة الملاحة من الملاحظ أن الشركة قامت بتحليل بيانات الاستخدام لإجمالي مستخدمي خدمة "تي ماب" البالغ عددهم حوالي ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف مواطن أي يساوي شخصا واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص من الكوريين من أجل التعرف على أنماط وأشكال الأنشطة الثقافية والحياة الاستهلاكية للكوريين. وتم التأكد من أن أسلوب تنقل المواطنين قد تغير تغيرا كبيرا هذا العام نتيجة لتداعيات جائحة كورونا فعلى سبيل المثال زاد أولئك الذين زاروا دور سينما السيارات التي تسمح للمشاهدين بمشاهدة الأفلام في داخل سياراتهم زيادة كبيرة، في شهر مارس الماضي انخفض عدد زوار دور السينما متعددة الأغراض بنسبة ستة وثمانين بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير الماضي بينما زاد أولئك الذين زاروا دور سينما السيارات بنسبة مائة وخمسة وستين بالمائة خلال نفس الفترة، ومن خلال تحليل اتجاه استخدام الخدمات المتوفرة في داخل السيارات كان بإلامكان التعرف على التغير الجديد في حياة المأكولات قبل تفشي كورونا وبلغ عدد حالات استخدام الخدمات حوالي ستمائة ألف حالة ولكن منذ شهر مارس الماضي الذي تم فيه الالتزام الصارم بالتباعد الاجتماعي نتيجة لذلك زاد العدد زيادة كبيرة ليبلغ مليون حالة في شهر يونيو الماضي الأمر الذي يشير إلى أن الخدمات المتوفرة في داخل السيارات أصبحت اتجاها جديدا للاستهلاك بين المواطنين في ظل التقيد بالنتقلات الحرة.

يذكر أن هذا التقرير يضم مختلف المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية بما في ذلك "الهوايات بين الموظفين الجدد وكبار الموظفين" و" التغير في طرق تربية الأطفال وأنماط الحياة اليومية" و" السراء والضراء في المتاجر الصغيرة الموجودة في الأزقة كما يقدم التقرير عددا من المطاعم المشهورة بالأطعمة اللذيذة حسب المناطق والتي يراودها مستخدموا تي ماب كثيرا بالإضافة إلى ذلك يقدم أمثلة على رفع القيم الاجتماعية باستخدام التقنيات العالية.

شرحت الشركة أن إضافة وظيفة للوقاية من حوادث المرور ضد الأطفال إلى تطبيق تي ماب في شهر أبريل الماضي ساهمت مساهمة كبيرة في الوقاية من الحوادث كما قالت إنها قامت بتحليل واستخدام عادات وسجلات قيادة السيارات لمستخدمي التطبيق بحيث أسفرت عن تخفيض حوالي مائة وسبعة وأربعين مليار وون من التكاليف الاجتماعية من خلال خفض حوادث المرور والتقليل من التلوث البيئي كما أعربت شركة إس كي تليكوم في التقرير عن خطة مستقبلية لتطوير تي ماب إلى منصة واحدة لكل شيء بحيث ستشمل مختلف أنواع خدمات التنقل من أجل خدمة عملائها.