الأعياد في كوريا الشمالية

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بدأت عطلة تشوسوك السنوية في كوريا الجنوبية من الأربعاء وتستمر حتى الأحد، حيث يأتي العيد اليوم الخميس. أما في كوريا الشمالية، فإن الناس لا يتمتعون بعطلة طويلة، حيث يأخذون يوما واحدا فقط في عطلة عيد الحصاد في الخريف. في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية احتفال كوريا الشمالية بالأعياد التقليدية، بما في ذلك عيد تشوسوك.





الدكتور "بونغ يونغ شيك" من معهد يون سيه للدراسات الكورية الشمالية:

يشمل النوع الأول من الأعياد الاحتفالات الوطنية بالتطور والازدهار في البلاد، مثل عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" يوم 15 أبريل، وعيد ميلاد الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" يوم 16 فبراير، وعيد الاستقلال يوم 15 أغسطس احتفالا بذكرى تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، ويوم تأسيس النظام في 9 سبتمبر، ويوم تأسيس حزب العمال في 10 أكتوبر، ويوم الدستور في 27 ديسمبر. ثانيا، تحتفل كوريا الشمالية بمناسبات اقتصادية واجتماعية معينة بما في ذلك حركة 1 مارس للاستقلال من الحكم الاستعماري الياباني، واليوم الصناعي المحلي في 7 يونيو، واندلاع الحرب الكورية في 25 يونيو، والتي تسميها كوريا الشمالية "حرب تحرير الوطن". ثالثا، تشمل أيام الاحتفال الدولي المتعلق بفئة العمال عيد العمال في 1 مايو، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، واليوم العالمي للطفل في 1 يونيو ويوم حركة عدم الانحياز في 1 سبتمبر. وأخيرا، هناك أعياد كورية تقليدية مثل بدء السنة القمرية الجديدة، وعيد الحصاد.





في كوريا الجنوبية، يعتبر عيد بدء السنة القمرية الجديد وعيد الحصاد أكبر عيدين تقليديين، حيث يرحب الناس بالعام القمري الجديد ويشكرون أسلافهم على حصاد الخريف. لكن معنى هذه الأعياد التقليدية مختلف في كوريا الشمالية.





الدكتور "بونغ يونغ شيك":

لم تحتفل كوريا الشمالية بالأعياد التقليدية الكورية في الستينيات بموجب تعليمات الزعيم آنذاك "كيم إيل سونغ"، مستشهدة بالحاجة إلى استئصال بقايا الإقطاع والبقاء وفية للاشتراكية. ولكن تم تخفيف هذه السياسة في الثمانينيات. وقد أحيت الحكومة الكورية الشمالية عيد تشوسوك في عام 1988، ويوم رأس السنة القمرية الجديدة في عام 1989.





على الرغم من إحياء الأعياد التقليدية، لا يمكن لمواطني كوريا الشمالية الاستمتاع حقا بتلك المناسبات بسبب نقص الغذاء والصعوبات الاقتصادية. أما في كوريا الجنوبية، فمن الشائع رؤية ما يشبه الهجرة الجماعية للناس المتجهين إلى مساقط رؤوسهم خلال العطلات. وهذا النزوح الجماعي للناس لقضاء العطلات لا يحدث أبدا في الشمال.





الدكتور "بونغ يونغ شيك":

لم يتم تحديث نظام السكك الحديدية في كوريا الشمالية منذ تحرير كوريا من الاحتلال الاستعماري الياباني في عام 1945. فأكثر من 90% من خطوط السكك الحديدية في الشمال ذات مسار واحد، وتعمل القطارات ببطء مثل الدراجات. في كوريا الجنوبية، يسافر العديد من الأشخاص من سيول إلى بوسان في غضون ساعات قليلة عبر قطار "كي تي إكس" السريع لرؤية أفراد عائلاتهم. لكن مثل هذا المشهد ببساطة لا يمكن تصوره في الشمال. وقد أدت الصعوبات الاقتصادية في كوريا الشمالية إلى اختفاء العديد من الطقوس في الأعياد التقليدية، مثل أموال الهدايا التي يتلقاها الأطفال بعد أداء انحناءات احتفالية لكبار السن ومشاركة الطعام اللذيذ مع أحبائهم.





في كوريا الشمالية، تعتبر أعياد ميلاد القادة السابقين هي أهم الأعياد. وعلى وجه الخصوص، يسمى عيد ميلاد "كيم إيل سونغ" يوم 15 أبريل بيوم الشمس.





الدكتور "بونغ يونغ شيك":

في عام 1997، بعد ثلاث سنوات من وفاة "كيم إيل سونغ"، تبنى ابنه الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" تقويم "جو تشيه" وحدد عيد ميلاد والده بيوم الشمس. أما عيد ميلاد "كيم جونغ إيل" يوم 16 فبراير فيُطلق عليه "يوم النجم الساطع". وقد تمت تسمية الأقمار الصناعية الكورية الشمالية بهذا الاسم تخليدا لإنجازات "كيم جونغ إيل". وقد تم تحديد أعياد الميلاد تلك واليوم التالي لها كعطلات رسمية.





تحتفل كوريا الشمالية بعيدي ميلاد الزعيمين السابقين بشكل كبير على مدار شهرين من فبراير إلى أبريل. وخلال تلك الفترة تقام مجموعة متنوعة من الأحداث التذكارية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك عروض فنية وفعاليات رياضية ومعارض وغيرها.





الدكتور "بونغ يونغ شيك":

في أثناء فترة الاحتفال بعيدي ميلاد الزعيمين السابقين، تقام العديد من الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك معارض الزهور المسماة على اسم "كيم إيل سونغ"، وحدث ماراثون دولي، ومعارض فنية صناعية، وألعاب نارية وغيرها. وقد أظهر برنامج وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كوريا الشمالية شبابا يقيمون حفلة رقص في ساحة ليلا ويشاهدون عرضا للألعاب النارية يوم 15 أبريل. تقام أيضا مسابقات رياضية في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة. وفي بعض الأحيان، يحصل الفائزون على جوائز قيمة. لكن المسابقات الرياضية مثل هذه تم تقليص حجمها بسبب تدهور الاقتصاد المحلي.





وفي حين تم تقليص الأحداث ذات الصلة بيوم الشمس عاما بعد عام، يتم التركيز بشكل أكبر في كوريا الشمالية حاليا على يوم المرأة العالمي وعيد العمال وعيد الطفولة. ونأمل أن يتمكن الناس في الكوريتين قريبا من الاحتفال بعيد تشوسوك معا وتبادل الحصاد الوفير والبركات مع بعضهم البعض.