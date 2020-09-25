عدد المشتركين في قناة فرقة بلاك بينك يتجاوز 50 مليونا

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قالت شركة "واي جي" الترفيهية إن عدد المشتركين في قناة فرقة "بلاك بيك" على يوتيوب قد تجاوز 50 مليونا يوم الأحد الماضي، محتلة بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد المطرب الكندي "جاستين بيبر".

وقد بدأت فرقة "بلاك بينك" نشاطها الغنائي في شهر أغسطس من عام 2016.

وأضافت الشركة أن عدد المشتركين في قناة الفرقة شهد زيادة بمقدار 10 ملايين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

واحتلت أغنيتا الفرقة بعنوان "كيف تحب ذلك" و"آيس كريم" المرتبتين الثالثة والثلاثين والثالثة عشرة على التوالي في قائمة "بيلبورد هوت 100" بعد الكشف عنهما في شهر يونيو وأغسطس الماضيين.

وأصدرت الفرقة ألبومها الكامل الأول بعنوان "ذي ألبوم" يوم الثاني من أكتوبرالجاري.