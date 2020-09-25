عدد مرات مشاهدة أغنية دي إين إيه لبي تي إس يتجاوز 1.1 مليار على يوتيوب

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أصبحت أغنية "دي إين إيه" أول أغنية لفرقة "بي تي إس" يتجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لها 1.1 مليار على يوتيوب.

وقد تم تحقيق هذا الإنجاز يوم الخامس من أكتوبر الجاري بعد حوالي 3 سنوات من الكشف عن الأغنية في شهر سبتمبر عام 2017 ضمن ألبوم الفرقة بعنوان "أحب نفسك: هي".

كما أن تلك الأغنية كانت أول أغنية للفرقة أدرجت في آن واحد ضمن قائمتي "بيلبورد هوت 100" و"بيلبورد 200 " لأكثر الألبومات مبيعا.

وستكشف فرقة "بي تي إس" البومها الجديد في شهر نوفمبر القادم.