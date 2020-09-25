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سوبر إم تحتل المركز الثاني في قائمة بيلبورد 200

#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-06

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

احتلت فرقة "سوبر إم" المركز الثاني في قائمة "بيلبورد 200" لأكثر الألبومات مبيعا بألبومها الكامل الأول بعنوان "سوبر وان".

وقالت "بيلبورد" نقلا عن بيانات من شركة "نيلسون" الموسيقية إن حجم مبيعات ألبوم الفرقة بلغ 104 آلاف نسخة. 

وتتكون فرقة "سوبر إم" من 7 أعضاء، بمن فيهم "تيه مين" من فرقة "شايني"، و"بيك هيون" و"كاي" من فرقة "إكسو"، و"تيه يونغ" و"مارك" من فرقة "إن سي تي 127"، و"لوكاس وتين" من فرقة "واي في" الصينية.

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