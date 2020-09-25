تغيرات في مشهد الاحتفال بعيد تشوسك بسبب حملة التباعد الاجتماعي

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تغيرت جوانب مختلفة من حياتنا بسبب آثار فيروس كورونا، لكن من المرجح أن يتغير مظهر الأعياد أيضا. وخلال هذا العيد التقليدي، عادة ما تكون المنازل مشغولة بالتحضير للطعام لمشاركة أفراد الأسرة وأيضا لتقديمه في مراسم وطقوس الأجداد التذكارية. ومع ذلك، خلال عيد تشوسوك هذا العام، هناك عدد متزايد من الناس لا يريدون إقامة مراسم أو طقوس تذكارية للأسلاف أو يرغبون في إقامتها عبر الإنترنت بدلا من جمع أفراد الأسرة معا.

فقد نصحت الحكومة المواطنين بالامتناع عن التنقل خلال عطلة تشوسوك لمنع انتشار فيروس كورونا. ووفقا لمسح أجرته حكومة مدينة سيول على 1000 مواطن فيها تزيد أعمارهم عن 18 عاما، أجاب اثنان من بين كل ثلاثة بأنهم لن يزوروا مسقط رأسهم خلال عطلة تشوسوك. ولذلك، تقوم كل حكومة محلية بتنفيذ سياسات مختلفة لأولئك الذين لا يستطيعون زيارة مسقط رأسهم خلال عطلة تشوسوك. وفي هذا الصدد، تنظم منطقة غورو في سيول حملة لكتابة رسائل إلى أولياء الأمور خلال فترة عيد الشكر من يوم 22 من هذا الشهر. وبدأت هذه الحملة بقصد إرسال تحية حارة من خلال كتابة رسالة إلى الآباء، لأن هناك العديد من الأشخاص لا يمكنهم الذهاب إلى مسقط رأسهم بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا خلال عطلة تشوسوك.

وأيضا من المقرر أن تقيم بعض الحكومات المحلية مسارح للسيارات خلال عطلة تشوسوك. حيث تقوم منطقة نو وون بتثبيت شاشة عملاقة بعرض 15 مترا وطول 7 أمتار في حديقة نو وون لمدة خمسة أيام، باستثناء يوم تشوسوك، بدءا من اليوم التاسع والعشرين. وعدد السيارات التي يمكنها دخول الحديقة محدود بـ100 في اليوم. وتخطط منطقة سونغ دونغ لتقديم صندوق غداء يتكون من أطعمة العطلات مثل "전" أي الفطائر الكورية، و"잡채" أي النودلز بالخضر، للأسر المكونة من فرد واحد ولا يستطيع الذهاب إلى مسقط رأسه خلال عطلة تشوسوك.

وتقدم منطقة أون بيونغ مقاطع فيديو ممتعة ومتنوعة على يوتيوب، بحيث يمكن للعائلات التي لديها أطفال مشاهدة عروض موسيقية وعروض للدمى في المنزل خلال العطلة. أما منطقة يونغ دونغ بو فتقدم برامج تجريبية عبر الإنترنت لصنع أطعمة العطلات للمقيمين متعددي الثقافات.