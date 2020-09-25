ازدهار نشاط عيادات جراحات التجميل رغم الركود الاقتصادي

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دخل الاقتصاد العالمي هذا العام في ركود بسبب جائحة كورونا. وفي كوريا أيضا تضررت وكالات السفر ودور السينما والمطاعم وغيرها بشكل مباشر من الركود. ومع ذلك، هناك أماكن تشهد ازدهارا حتى في خضم هذا الركود الاقتصادي، من بينها عيادات جراحة التجميل. ووفقا لتقرير حديث نشره معهد هانا لأبحاث الإدارة المالية، ارتفعت مبيعات جراحات التجميل بنسبة 9%، وطب العيون بنسبة 6%، رغم الانخفاض الحاد في مبيعات المستشفيات والعيادات الأخرى في مارس، عندما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بشكل سريع.

ويرجع السبب في ذلك هو أنه عند تغطية الوجه بكمامة، يمكن الحصول على وقت كافٍ للتعافي من الجراحة أو الإجراءات الطبية، لأنه يزداد الوقت الذي يقضيه الأشخاص في المنزل بسبب فيروس كورونا. ونفس الظاهرة موجودة أيضا في الخارج. فقد قال تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليومية إن الحصار الأخير المتعلق بكورونا قد زاد من الطلب على عيادات جراحات التجميل. ووفقا للتقرير، في هذه الأيام، فإن الزوار الرئيسيين لعيادات جراحات التجميل هم من الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما. وكان لديهم سبب مختلف قليلا عن أولئك الذين أرادوا إجراء جراحة تجميل في الماضي، ليصبحوا مثل الصور المعاد تعديلها والتي تم التقاطها باستخدام "مرشح سناب شات" بين الشباب.

وهذا بسبب تطبيق "Zoom" أي منصة مؤتمرات الفيديو. حيث أن بسبب زيادة وقت العمل من المنزل هذه الأيام، زاد تكرار استخدام مؤتمرات الفيديو بشكل كبير، مما أدى إلى وجود حالات يفاجأ فيها الناس في منتصف العمر، الذين لديهم فرص قليلة نسبيا لرؤية أنفسهم من خلال صور شخصية، برؤية صورهم في الكاميرات. في الواقع، زداد عدد الرجال فوق الأربعينيات من العمر الذين زاروا عيادات جراحات التجميل في كوريا بعد انتشار فيروس كورونا، حيث يتجهون إلى عيادات جراحات التجميل للتخلص من الندبات أو البقع على طرف الأنف، والتخلص من الطيات الأنفية الشفوية، أو لإجراء عمليات حقن البوتوكس. ووفقا لـ"كيم سونغ هوان"، أستاذ جراحة التجميل في مستشفى "كانغ نام القلب المقدس"، أنه في حالة النظر إلى وجه شخص من أعلى إلى أسفل في أثناء مؤتمر بالفيديو، يُلاحظ أن طرف الذقن وطرف الأنف والذقن المربع، كلها بارزة. ويشرح البعض أن الوباء العالمي الذي يجبر الناس على الحد من الأنشطة الخارجية، جعل عيادات جراحات التجميل أكثر انشغالا، حيث لا ينفق الناس الكثير من المال كما اعتادوا على السفر أو التسوق أو تناول الطعام بالخارج بسبب فيروس كورونا، وبالتالي فإنهم يستثمرون أكثر في مظهرهم بدلا من ذلك. ونظرا لأن الناس ظلوا في المنازل لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، فقد أصبحوا ينظرون عن كثب إلى وجوههم، بعدما كانوا يمرون بها عادة بدون اهتمام.