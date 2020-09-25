إشادات واسعة بالفيديو الترويجي الذي أنتجته منظمة السياحة الكورية

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يتلقى الفيديو الترويجي الذي أنتجته منظمة السياحة الكورية مؤخرا تحت عنوان "اشعر بإيقاع كوريا " (Feel the Rhythm of KOREA)، ردودا ساخنة حول العالم، حيث أشاد أحد المشاهدين الأجانب به قائلا: "واو، لقد شاهدت بالفعل حتى الحلقة الثالثة المتعلقة بمدينة جونجو. وتبرز هذه المادة الترويجية بفضل الموسيقى الممتازة والفيديو الفريد". وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ردود فعل إيجابية على الفيديو، مثل "رائع جدا" و"ممتاز". فقد أشبع هذا الفيديو الترويجي أذواق ليس فقط الأجانب ولكن الكوريين أيضا. وهذا الفيديو، الذي أنتجته منظمة السياحة الكورية، يحتوي على ترويج لكوريا الجنوبية بين الأجانب.

وفي هذا الفيديو، يظهر راقصون يرتدون أزياء كوميدية وفقا لأغنية قائمة على موسيقى تقليدية كورية، وهم يجذبون انتباه المشاهدين بتصميم رقصات نابضة بالحياة لا يمكن تصورها. ويمكن القول إن سر شعبية هذا الفيديو هو الموسيقى المثيرة وتصميم الرقصات الفريدة. والجدير بالذكر أن الأغنية المستخدمة في هذا الفيديو مبنية على موسيقى البانسوري، وهي موسيقى كورية تقليدية، وليست موسيقى الكيبوب التي تشهد رواجا كبيرا من قبل المعجبين الأجانب في هذه الأيام. والمجموعة التي ظهرت في الفيديو هي "Inalchi Band"، وهي فرقة تغني مزيجا من الموسيقى الكورية، وتغني باستخدام كل من الآلات الموسيقية الكورية الحديثة والتقليدية معا. كما تظهر وترقص في هذا الفيديو فرقة " Ambiguous Dance Company " على أغنية بانسوري مثيرة. بمعنى آخر، تعاون الفريقان في الفيديو، ورغم أن حركات الرقص بسيطة للغاية، إلا أنها سهلة وممتعة.

تجدر الإشارة إلى أن إعلانات الخدمة العامة التي أنشأتها منظمة السياحة الكورية في الماضي كانت في شكل واضح لظهور النجوم المشهورين، ولم تلفت انتباه الجمهور باستثناء بعض محبي الموجة الكورية هالليو. ومع ذلك، كان الأمر مختلفا هذه المرة، فقد تخلت منظمة السياحة بجرأة عن النجوم المشهورين، واختارت مجموعة الموسيقى التقليدية الاندماجية "إينالتشي" وفرقة الرقص المعاصرة غير المعروفة "إمبيغوس دانس كومباني". وقد تم إنتاج هذا الفيديو الترويجي على شكل سلسلة من ثلاث حلقات: سيول، وبوسان، وجونجو، وبلغ العدد التراكمي لمشاهدات مقاطع فيديو على يوتيوب 80 مليون مرة. وإذا تمت إضافة العدد التراكمي لمشاهدات خدمات الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل "تيك توك" و"فيس بوك"، فإن الإجمالي يتجاوز 200 مليون مرة.

ويمكن في كثير من الأحيان مشاهدة تعليقات على طلبات إنتاج مقاطع فيديو للترويج لمدن أخرى في كوريا، بما فيها جزيرة جيجو وكانغ ننغ وغيرها. ولذلك، أنه سيكون من الجيد عمل فيديو ترويجي لكل منطقة من مناطق كوريا بناء على "البانسوري" الذي يحتوي على خصائص كل منطقة. حيث أن مقاطع الفيديو الترويجية هذه ستكون وسيلة جيدة لجذب المزيد من الأجانب إلى كوريا في المستقبل.