مؤلف أمريكي يكتب رواية حول الملك سيجونغ





لفت الأنظار كاتب المسلسلات الدرامية الأمريكي الذي كان قد كتب سلسلة الخيال العلمي المشهورة "ستار تريك star trek"، وذلك بعد بدء كتابة رواية حول قصة متعلقة باختراع الملك الكوري "سيجونغ" للحروف الكورية "هانكول".

وصرحت شركة "بيت بوك" للطباعة والنشر مؤخرا بأنها ستصدر رسميا رواية "الملك سيجونغ العظيم" التي كتبها الكاتب والمخرج "جو مينوسكي조 메노스키" في التاسع من هذا الشهر الذي سيصادف الدورة الخمسمائة والرابعة والسبعين ليوم الحروف الكورية. وقد ألف الكاتب الرواية باللغة الإنجليزية أولا ثم تمت ترجمتها إلى الكورية، وستصدر النسختين الكورية والإنجليزية من الرواية في اليوم ذاته. ويذكر أن الكاتب الأمريكي عرِف عن الملك سيجونغ عندما تَعرَف على الحروف الكورية لأول مرة قبل خمس سنوات. وقال إنه كان مفتونا بحقيقة أن الملك وحده قام بقيادة عملية اختراع الحروف الكورية. وبعد ذلك زار كوريا عدة مرات بحثا عن معلومات عنه، وأصبح يحترمه وقرر كتابة رواية لتعريف شعوب العالم بإنجازات الملك الكوري.

وقال مسؤول في شركة النشر إن الرواية هي الأولى المكتوبة بواسطة كاتب ناطق بالإنجليزية، وتوقع أن تتيح الرواية فرصة للكوريين لإعطاء صورة جديدة للملك الكوري بعيون أجنبية من جهة، وفرصة لشعوب العالم لاكتشاف صورة ذلك الملك الكوري من جهة أخرى. وقد مارس مينوسكي 메노스키 قدراته في الخيال العلمي حيث أظهر في روايته مشهدا يلتقي الملك فيه بكاهن مسيحي ومترجما من أجل الإعلان عن اختراع الحروف الكورية عالميا، وأيضا حصر جميع أنواع اللغات في العالم وإحضارها إلى الملك وغيرهما. وقال الكاتب إنه عندما عرف عن الحروف الكورية لأول مرة تفاجأ للغاية حتى إنه لم يتمكن من التعبير عن شعوره بسبب الاندهاش، مشيرا إلى دقة نظام الحروف وتفوقها الوظيفي، لكنه تفاجأ أكثر بقصة اختراعها من قبل الملك العبقري، لدرجة أنه كان من الصعب أن يثق في تلك القصة. وأضاف أن من أكثر الأمور صدمة عدم تعريف العالم بهذه القصة. وقد قرر إنتاج فيلم ومسلسل درامي باستخدام روايته الجديدة.