تغير منطقة مطاعم أسماك الي مركز عرض فنى في مدينة بوسان

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تم افتتاح مركز غاليري كافيه بالقرب من نهر "ناك دونغ" خارج منطقة "ساسانغ" للمصانع في مدينة بوسان الواقعة في أقصى جنوب شرق البلاد. حيث كان مركزا لمطاعم الأسماك لكنه تحول إلى غاليري كافيه يوفر للشباب فرصا مجالية لاستعراض أعمالهم الفنية، وهو ما يلقى استجابة كبيرة من قبل الفنانين الشباب. واسم هذا الغاليري الكافيه هو "خمسة واثنين وثلاثة كونستدوك"، ويقع في منطقة اوم كونغ دونغ 엄궁동 بالمدينة. ويوجد في طابقه الأول مقهى وفي طابقه الثاني يتم عرض لوحات الرسم أو الصور الفوتوغرافية بينما يتم عرض عدد من الأعمال الفنية التشكيلية في الطابق الثالث.

أما سطح سقف المبنى فيستخدمه الفنانون في تقديم عروض مختلفة. وفي الماضي كان هذا المبنى الذي أعيد إنشاؤه كساحة خاصة للفنانين الشباب، مركزَ "اوم كونغ엄궁" لمطاعم الأسماك. واشترت شركة لاتيك 라텍 المحدودة هذا المبنى الذي كان فارغا ثم افتتحت فيه الغاليري في شهر ديسمبر في عام ألفين وثمانية عشر. يُشار الى أن منطقة اوم كونغ دونغ كانت خالية من المنشآت الثقافية، حيث لم تضم أي ساحة مناسبة للعرض، وكان سكان المنطقة في حاجة إلى ساحة ثقافية. وبعد أن عرفت الشركة هذه الحقيقة، قررت بناء غاليري كافيه يمكن فيه للشباب الموهوبين عرض أعمالهم الفنية. ويتم استخدام 20% من أرباح المقهى في مساعدة الفنانين الشباب الذين يعرضون في الغاليري.

وبعد مرور عامين على افتتاحه أصبح الغاليري كافيه مكانا يرضي كلا من الفنانين الشباب والمشاهدين معا، حيث يمكن للمواطنين مشاهدة أعمال الفنانين الشباب الموهوبين بالمجان وهم يشربون القهوة، بينما يمكن للفنانين الشباب إظهار مواهبهم من خلال الدعم المقدم من قبل الغاليري والمواطنين. حيث تستمر الاستفسارات من قبل الفنانين الشباب الراغبين في عرض أعمالهم فيه، وقد تم تأجير جميع قاعات العرض في الغاليري هذا العام. وقال مسؤول في الغاليري إنه يأمل في تطويره إلى صيغة جديدة من الساحات الفنية والثقافية متعددة الأغراض تسمح بتوسيع خطاب فن الرسم الحديث.