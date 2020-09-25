افتتاح اول قاعة عرض فنى خاصة تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة

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انتشر خبر حول معرض خاص للكلاب وذلك تماشيا مع عصر وجود أكثر من عشرة ملايين من الحيوانات الأليفة في كوريا. وفي هذا المعرض تضع الكلاب الزائرة أنوفها هنا وهناك من أجل شم الروائح وتتحرك بلا انقطاع صعودا وهبوطا. وبعد أن كانت قاعة فن الرسم الحديث تسمح للناس فقط بالدخول، فإنها فتحت بابها أمام الكلاب ونظمت معرضا خاصا لها. وكانت الشاشة منخفضة حتى مستوى الأرض كما تم تقصير أرجل الطاولات والكراسي. وفي المعرض تم استخدام اللونين الأصفر والأزرق كثيرا حتى تميزها الكلاب التي من المعروف أن لديها عمى ألوان، ولا تستطيع تمييز الأحمر والأخضر.

ويضم المعرض تماثيل منحوتة مصنوعة من مواد غذائية محرضة لحاسة الشم، وكتل مصنوعة من القش الذي من الصعب رؤيته في المدن، حتى تجري الكلاب عليها. وقد تم الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الكلاب تجري دائما، وذلك عندما تم اختيار الأعمال المعروضة، ولهذا لم يكن من الضروري منع الكلاب من الجري. هكذا أصبح الكوريون يحتضنون الكائنات غير البشرية كأفراد أسرهم. ولكن هذا المعرض افتتح عبر يوتيوب أولا في ظل إغلاق معظم المعارض الخاصة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض هؤلاء الضيوف غير العاديين بعد تخفيف الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.