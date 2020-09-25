السفارة الجزائرية تنظم منتدى حول حماية البيئة والتنمية المستدامة

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نظمت السفارة الجزائرية لدى سيول منتدى تحت شعار "نحن واحد من أجل مستقبل أفضل" يوم الحادي والعشرين من الشهر الماضي في حرم المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا "كايست" في سيول.

وشارك في المنتدى خمسة باحثين جزائريين يقيمون حاليا في كوريا الجنوبية ولديهم هدف مشترك رغم الاختلاف في الخلفيات وحقول الأنشطة وهو حماية كوكب الأرض والمساهمة في التنمية المستدامة وحماية البيئة.

واحتوى المنتدى على كلمة ألقاها السيد بان كي مون رئيس مؤسسة بان كي مون والأمين العام السابق للأمم المتحدة، وأيضا تم عرض بحوث قدمها الباحثون الجزائريون.

تجدر الأشارة الى أن السفارة والجالية الجزائرية لدى كوريا تنشط وبصورة دورية على التنظيم والمشاركة الفعالة في الفعاليات ذات الصلة.