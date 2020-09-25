وصول وزيرة التجارة الكورية للجولة الأخيرة من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية

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وصلت وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" إلى الجولة الأخيرة في سباق اختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية، حيث ستواجه المرشحة النيجيرية "أنغوزي أوكونجو إيويلا" التي سبقت وأن عملت وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، ونجحت في الوصول إلى الجولة النهائية أيضا.

وتعد الوزيرة الكورية "يو" خبيرة تجارية، حيث عملت في المجال التجاري خلال الـ25 سنة الماضية. وقد وُلدت في عام 1967، وتخرجت في جامعة سيول الوطنية وحصلت على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة "فاندربيلت" الأمريكية.

وبعد اجتيازها امتحان الإدارة العامة، عملت نائبة لمدير قسم منظمة الصحة العالمية بوزارة التجارة والصناعة في عام 1996، ومديرا لقسم المفاوضات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في عام 2018، ثم تولت منصب وزيرة التجارة في العام الماضي.

وأعلنت "يو" عن ترشحها لسباق رئاسة منظمة التجارة العالمية يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي. وقالت إن منظمة التجارة العالمية تواجه حاليا أخطر أزمة لها منذ انطلاقها في عام 1995، مؤكدة عزم كوريا الجنوبية لاستعادة النظام التجاري ونظام التعاون الدولي.

وأضافت أنها ستقوم بإعادة تنظيم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وفي مقدمتها نظام حل النزاعات التجارية، في حالة فوزها في سباق الرئاسة القادمة للمنظمة.

وفي الواقع، تم تعليق تشغيل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية منذ أواخر العام الماضي، وهو ما أدى إلى تدهور قدرة المنظمة على حل النزاعات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم في الآونة الأخيرة الالتزام بالمبدأ الأساسي لحرية حركة السلع والخدمات بسبب جائحة كورونا، وسياسات الحمائية التجارية السائدة عالميا.

أما المرشحة النيجيرية "أوكنجو إيويلا" فقد درست علم الاقتصاد في جامعة "هارفارد" الأمريكية المرموقة، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا "إم آي تي".

كما عملت في البنك الدولي لمدة 25 عاما، أكسبها اعترافا بقدراتها على المستوى العالمي. وتولت أيضا منصب وزيرة المالية مرتين، ووزيرة الخارجية، وترشحت لسباق رئاسة البنك الدولي في عام 2012، لكنها خسرت أمام المرشح الكوري "كيم يونغ" في المرحلة النهائية.

وتشغل"إيويلا" في الوقت الحالي معقدا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي".

وبسبب الخبرات الوفيرة والمؤهلات العالية المتساوية للمرشحتين الكورية والنيجيرية، من الصعب توقع الفائز بلقب مدير عام منظمة التجارة العالمية في المرحلة الأخيرة.

ويرى المراقيون أن المرشحة الكورية متفوقة على منافستها النيجيرية من حيث الخبرات التجارية، لكن المرشحة النيجرية متفوقة على الكورية من حيث السلطة السياسية.

وسيحل المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية محل البرازيلي "روبرتو أزيفيدو"، الذي استقال في نهاية أغسطس الماضي، أي قبل عام من موعد انتهاء رئاسته. وتستهدف المنظمة المكونة من 164 عضوا تعيين بديل بحلول يوم السابع من شهر نوفمبر القادم.