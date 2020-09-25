كيل غوناك / تشوك وون كيونغ / بيناري





يصنع الكوريون كعك الأرز في الأعياد والمناسبات المهمة مثل أعياد الميلاد وما شابه. وفي عيد السول، أو رأس السنة القمرية، يعد الكوريون حساء كعك الأرز متمنين حياة طويلة. والـ"سوري تشوي توك 수리취떡" هو نوع من كعك الأرز يعده الكوريون في يوم الدانو، ويقال إن طاقة الشمس تكون في أقوى حالاتها في هذا اليوم. وهم يصنعونها باستخدام نباتات عشبة النار أو غيرها من الأعشاب البرية، ثم تزين بشكل دائري يرمز للشمس. كما يأكل الكوريون كعك أرز السونغ-بيون في عيد التشوسوك أو عيد الحصاد الكوري. وتشكل على هيئة نصف قمر، في رمز للرغبة في المزيد والاكتمال، لأن الهلال يكتمل، أما البدر الكامل فلا طريق أمامه إلى العودة إلى نقطة الصفر. كما يقول بعض المؤرخين أن شكل السونغ-بيون يرمز لحبات الأرز التي تعكس آمال المزارعين في حصاد وفير. ويستمتع الكوريون هذا الأسبوع بعطلة طويلة تستمر لخمسة أيام بمناسبة عيد الحصاد الكوري بدءًا من اليوم. ولقد سبب وباء كورونا المستجد اختلافًا كبيرًا في العيد هذا العام، حيث ينصح الناس بالبقاء في منازلهم والامتناع عن السفر أو زيارة منازل عائلاتهم وأصدقائهم.

كانت الفرق الموسيقية التي تدعى "بونغ مول بيه 풍물패" تنتقل من قرية إلى أخرى خلال مواسم زراعة الأرز أو مواسم الصيد من أجل الترويح عن أهل القرى وتشجيعهم أثناء أدائهم للأعمال الشاقة. وكانت هذه الفرق تزور منازل مختلفة في المناسبات لطرد الأرواح الشريرة واستدعاء الحظ الحسن من خلال عزف الموسيقى. وكانوا يعزفون مقطوعة "كيل غوناك" التي استمعنا إليها قبل قليل أثناء انتقالهم من قرية إلى أخرى، وأيضًا عند عودة المزارعين إلى منازلهم في الصيف بعد اقتلاع الحشائش. وكان المزارعون في الماضي يشاركون في المعارك كجنود في أوقات الطوارئ. والنسخة التي استمعنا إليها منذ قليل أداء فرقة "بوري" هي نسخة محدثة من المقطوعة الأصلية. ومقطوعتنا التالية هي "تشوك وون كيونغ 축원경" أو أغنية الصلاة. فقد كان الناس قديما يستدعون المنشدين المحترفين للغناء في الأعياد أو أوقات تبديل المواسم، أو أثناء المراسم العائلية المهمة. كانوا ينشدون أغانٍ ترجو السلام والسعادة.

يعقد الكوريون مراسم إحياء ذكرى الموتى في الأعياد ليتذكروا أسلافهم. وتسمى هذه المراسم "تشارييه 차례"، وتتضمن إعداد ولائم من الأطعمة المفضلة للمتوفين. ولا شك أن إعداد هذه الولائم يشكل عبئًا ماديًا ونفسيًا على الناس هذه الأيام، لكن يقال إن التقليد الأصلي كان بسيطًا لا يتضمن إلا تقديم الشاي. فما كان يهم حقا لم يكن تقديم الطعام، بل إتاحة الفرصة لاجتماع الأقارب لتقوية أواصر العائلة. وفي ختام حلقتنا اليوم، سوف نستمع إلى أغنية "بيناري 비나리" أو صلاة، وهي تفتتح بطرد الأرواح الشريرة، وتنتهي بالصلاة من أجل الحظ الحسن. ولندعو جميعًا أن تنتهي جائحة كورونا عما قريب، حتى يستطيع الناس العودة إلى حياتهم دون خوف مستمر من العدوى.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "كيل غوناك 길군악" أو موسيقى المسيرات العسكرية، أداء فرقة "بوري 푸리".

- أغنية "تشوك وون كيونغ 축원경" أداء "يو جي-سوك 유지숙".

- أغنية "بيناري 비나리" أداء "تشيه سو-هيون 채수현" و"دوبونجيه دال 두 번째 달".