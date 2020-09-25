김시은: 니는 꿈을 이룬다 해 가지구 행복해지는 건 아니라는 말, 뭔지 알겠나?

هل تعلم ماذا يعني؟

أنك لن تصبح أسعد إذا حققت حلمك؟

권승찬: 그게 뭔 소리고.말이 되는 소리가.

ماذا تقولين؟ يبدو هذا منطقيا.

김시은: 그러니까. 내말이

بالفعل. هذا ما أقوله!





شرح التعبير

ينقسم تعبير 내말이 إلى جزئين

الأول، 내 : 나의بمعنى ملكي / لي

الثاني، 말이: بمعنى كلام

ويعني هذا التعبير "هذا هو ما أقوله أو هذا هو ما أراه" ويستخدم عندما تسمع كلاما موافقا لوجهة نظرك. ولكن لا يجب استخدامه في المواقف الرسمية!





شرح الأمثلة

가: 인턴의 잘못인데 팀장님이 왜 우리한테 화를 내시지?

나: 내말이!

الخطأ خطأ الموظف الجديد فلماذا يغضب الرئيس علينا؟

هذا ما أقوله

인턴 تعني موظف جديد و 화를 내다 تعني يظهر الغضب تجاه شخص ما

가:코로나 너무 길어진 게 아냐! 불안해!

나:내말이!

ألم يطل أمد الكورونا! أشعر بالقلق

وهذا ما أقوله!

가:저 사람이 정말 능력이 없는데 어떻게 뽑혔는지 모르겠네!

나:내말이

هذا الشخص لا يمتلك أية قدرات لا أدري كيف تم اختياره!

هذا ما أقوله

و تعني 능력이 없다 بلا قدرات والعكس 능력이 있다 بمعنى لديه قدرات



