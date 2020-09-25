فايز بركات: عندما يكون الجمال طريقا لفهم أعمق للوجود
2020-09-25
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2020-10-11
김시은: 니는 꿈을 이룬다 해 가지구 행복해지는 건 아니라는 말, 뭔지 알겠나?
هل تعلم ماذا يعني؟
أنك لن تصبح أسعد إذا حققت حلمك؟
권승찬: 그게 뭔 소리고.말이 되는 소리가.
ماذا تقولين؟ يبدو هذا منطقيا.
김시은: 그러니까. 내말이
بالفعل. هذا ما أقوله!
شرح التعبير
ينقسم تعبير 내말이 إلى جزئين
الأول، 내 : 나의بمعنى ملكي / لي
الثاني، 말이: بمعنى كلام
ويعني هذا التعبير "هذا هو ما أقوله أو هذا هو ما أراه" ويستخدم عندما تسمع كلاما موافقا لوجهة نظرك. ولكن لا يجب استخدامه في المواقف الرسمية!
شرح الأمثلة
가: 인턴의 잘못인데 팀장님이 왜 우리한테 화를 내시지?
나: 내말이!
الخطأ خطأ الموظف الجديد فلماذا يغضب الرئيس علينا؟
هذا ما أقوله
인턴 تعني موظف جديد و 화를 내다 تعني يظهر الغضب تجاه شخص ما
가:코로나 너무 길어진 게 아냐! 불안해!
나:내말이!
ألم يطل أمد الكورونا! أشعر بالقلق
وهذا ما أقوله!
가:저 사람이 정말 능력이 없는데 어떻게 뽑혔는지 모르겠네!
나:내말이
هذا الشخص لا يمتلك أية قدرات لا أدري كيف تم اختياره!
هذا ما أقوله
و تعني 능력이 없다 بلا قدرات والعكس 능력이 있다 بمعنى لديه قدرات
2020-09-25
2020-10-01
2020-10-01
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