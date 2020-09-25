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'اتجهت إلى المخزن وأنا أحمل قهوتي. كان مكتبي يعج بالقهوة بالطبع، لكنني كنت أفضل أن أشرب قهوتي الصباحية في استرخاء مع هاتين المرأتين. لكن لا أنا ولا لي تشون-دك سنعترض إن حُرمنا من استراحة القهوة الصباحية إذا وجدت يانغ-مي رجلًا محترمًا لتتزوجه. عاشت يانغ-مي حياة قاسية. بعد أن تخرجت من المدرسة الثانوية، عملت بجد لمدة 20 عامًا تقريبًا كي تكفل عائلتها وتوفر المال اللازم لإرسال أشقائها الصغار إلى المدرسة. رأيت أن الوقت قد حان كي تفكر يانغ-مي في نفسها'.









تستعرض القصة ثلاث شخصيات رئيسية: امرأة تُدعى "لي تشون-دك" تعمل في قسم الأطباق الجانبية في متجر كبير، و"يانغ مي"المسؤولة عن قسم للدجاج المقلي في المتجر، و"هيون سو" الذي يدير فريق التعبئة في مخزن المتجر. والثلاثة تربطهم علاقة قوية تجعلهم يتناولون الإفطار معًا كل صباح. لكن "يانغ-مي" فوتت الإفطار لأربعة أيام متتالية لتفقد بعض الوزن، وهو ما ضايق لي "تشون-دك" كثيرًا.









'قال زميله: "لقد ألقيت عليها التحية. كان الأمر محرجا. أطفأت الشموع فجأة وأعادت الكعكة إلى العلبة وغادرت. أليس الأمر غريبا؟ لماذا يجلس المرء وحده في الحديقة وهو يحمل كعكة؟". شعر بالضيق والقلق عندما تذكر أمرًا أخبرته به لي تشون-دك قبل عدة أيام: "أعتقد أن خطبًا ما قد حل بيانغ-مي. إنها تتحدث مع نفسها، وتضحك بصوت عالٍ عندما تكون وحدها. إنها تنظر تحت آلة قلي الطعام وكأنها تحادث شخصًا ما. كانت تتصرف بغرابة بالغة حتى أنني فتشت المكان لأتأكد ما إذا كان هناك أحد بالفعل! هل تتخيل أشياء لأنها تحرم نفسها من الطعام بشكل زائد عن الحد؟"'.









الكاتبة "يون يونغ-سو".

وُلدت الكاتبة "ليون يونغ-سو" في سيول في 26 أغسطس عام 1952. ونشرت أول أعمالها الأدبية عام 1990 بعنوان "مراقبة الحياة البيئية"، وفازت بجائزة أدبية عام 2008.