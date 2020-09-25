إن سي تي تحتل المركز الأول في قوائم آيتيونز للألبومات في 32 دولة

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قالت شركة "إس إم" الترفيهية إن الألبوم الكامل الثاني الجديد لفرقة "إن سي تي" بعنوان "إن سي تي- الألبوم الثاني ريجونانس الجزء الأول"، قد تصدر قوائم "آيتيونز" لأفضل الألبومات في 32 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا والهند وإندونيسيا واليابان والمملكة العربية السعودية.

كما احتل هذا الألبوم المركز الأول في قائمة "أفضل 100 ألبوم" اليابانية، وفي قائمة "مبيعات الألبومات الرقمية" الصينية، حيث بلغت قيمة مبيعاته مليون يوان الصيني خلال ساعة و42 دقيقة من الكشف عنه. وقد بلغ حجم الطلبات على هذا الألبوم مليونا و120 ألف نسخة قبل إصداره.

وتتكون فرقة "إن سي تي" من 23 عضوا يمارسون أنشطتهم في فرقة "إن سي تي 127" وفرقة "إن سي تي دريم" وفرقة "وايشان في".