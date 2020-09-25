اليوتيوبر الكوري تشوماد: أحب في البلدان العربية الترحيب الحار وشعور المحبة

يقول اليوتيوبر الرحالة الكوري "تشوماد" إنه تعرف على القسم العربي بالكي بي إس بعدما أخبره العديد من الأصدقاء به، ومن ثم اتصل به لإجراء لقاء إذاعي.

وفي مقابلة مع القسم العربي، يوضح تشوماد أنه زار العديد من البلدان العربية، من بينها مصر وفلسطين والإمارات والأردن وعُمان، وكان أصعب ما واجهه فيها الطقس الحار والرياح المليئة بالرمال، إلى جانب نظرات الآخرين له كأجنبي، بينما كان أبرز الأمور الإيجابية التي وجدها في جميع البلدان العربية التي زارها: الترحيب الحار به وشعوره بالمحبة من قبلهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن من بين المواقف التي أثرت فيه جدا قيام أصدقاء أردنيين بتوصيله بالسيارة لمدة خمس ساعات حتى الحدود الأردنية، عندما كان في رحلته من الأردن إلى فلسطين.

ويقول تشوماد إنه يتمنى أن يزور سلطنة عُمان مرة أخرى، وأن يعيش فيها، بسبب طيبة الشعب العماني، وأنه عندما زار جامعة السلطان قابوس شعر بجمال الحرم الجامعي وأنه يرغب في الدراسة هناك، كما يرغب في زيارة الجزائر والمغرب في رحلاته القادمة.

وأضاف أنه سيزور دبي الشهر القادم للتعاون مع مركز دبي للسياحة، ثم إلى مصر للتعاون مع المركز الثقافي الكوري بالقاهرة لمدة 3 أشهر.

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