تقديم التعازي في وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح

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توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. يشار إلى أن الأمير الراحل كان يحظى بتقدير كبير في المجتمع الدولي بفضل إنجازاته الإنسانية وقيادته الحكيمة.

وبهذه المناسبة أرسل الرئيس الكوري "مون جيه اين" برقية عزاء إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي.

وعبر في البرقية باسمه وباسم حكومته والشعب الكوري الجنوبي عن بالغ تعازيه للأمير الجديد والشعب الكويتي في وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرا إلى دوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتمنيا للأمير نواف وللشعب الكويتي استمرار التقدم والازدهار.

ومن جانبها فتحت سفارة دولة الكويت في سيول كتابا لتلقي العزاء، حيث استقبل السفير الكويتي "بدر محمد العوضي" المعزين من مختلف قطاعات المجتمع الكوري، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي.

وفي مقدمة مقدمي العزاء، قامت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا نيابة عن الحكومة الكورية الجنوبية والشعب الكوري بزيارة مقر السفارة الكويتية لتقديم واجب العزاء، وأيضا الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

كما زار الكويتَ وفدٌ كوري مكون من ستة مسئولين برئاسة وزيرة الأراضي والبنية التحتية ومن ناحية أخرى، تولى الشيخ نواف الأحمد منصب أمير الكويت رسميا بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة هناك. ونتمنى للشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الأمير الجديد، والمزيد من تعزيز علاقات الصداقة بين كوريا والكويت باستمرار.