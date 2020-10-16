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فازت البحرينية زهرة الصافي بالجائزة الأولى في مسابقة التحدث باللغة الكورية لعام 2020 التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومعهد "سيجونغ".

وشارك في المسابقة 1918 منافسا ومنافسة من الدارسين في معاهد "سيجونغ" في 76 دولة، وقد تأهل عشرة منافسين منهم للمشاركة في المسابقة النهائية بعد تجاوز مراحل التصفية.

وفي المسابقة النهائية التي أقيمت يوم الثامن من هذا الشهر، ألقى المنافسون العشرة تقديماتهم لمدة أربع دقائق لكل منهم بعنوان "كوري التقيت به وكوري سألتقي به".

أما زهرة فقد لخصت خصائص الكوريين التي وجدتها في أثناء تعلم اللغة الكورية قائلة إن الكوريين يمدحون الآخرين كثيرا ويجيدون ملاحظة عواطف الآخرين ويمتازون بالإخلاص.

وأضافت أنها عايشت تغيرا ممتازا في أثناء تعلم اللغة الكورية والالتقاء بالكوريين، حيث أصبحت أشبه بالكوريين. وقد فازت بالجائزة الثانية التركية "آيبيكي سونغور" .

ومنحت السيدة الأولى "كيم جونغ سوك" لمعهدي سيجونغ اللذيْن تخرجت فيهما الفائزتان بالجائزة الأولى والثانية مجموعة من الكتب وألبومات أغاني الكي بوب.

ويُمنح الفائزون العشرة في المسابقة فرصة الدراسة في ثماني جامعات في كوريا اعتبارا من العام القادم. ويذكر أيضا أن وزارة الثقافة الكورية ظلت تدعو عددا من المتعلمين الممتازين في معاهد سيجونغ في الخارج إلى المشاركة في التدريبات المقامة في كوريا سنويا منذ 2010.

وبدءا من عام 2014 ظلت تنظم مسابقات التحدث باللغة الكورية في فترات التدريبات، لكنها لم تنظم تدريبات هذا العام من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا ولهذا أقامت المسابقة عبر الفيديو هذا العام.