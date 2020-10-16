كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي جديد

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كشفت كوريا الشمالية عن أسلحة استراتيجية جديدة، منها صاروخ باليستي عابر للقارات، وصاروخ باليستي يطلق من الغواصة، خلال عرض عسكري لم يسبق له مثيل أقيم قبيل فجر يوم السبت الماضي في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس حزب العمال الحاكم.

وفي خطاب ألقاه في العرض العسكري، قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن كوريا الشمالية ستواصل بناء قوة دفاعها الوطني والدفاع الذاتي للردع في الحرب، لكنه تعهد ألا تستخدم هذه القوة العسكرية على نحو استباقي، ولم يشر على بشكل مباشر للولايات المتحدة.

كما أبدى "كيم" موقفا تصالحيا تجاه كوريا الجنوبية، واعتذر بطريقة عاطفية عن فشله في تحسين حياة الكوريين الشماليين.

وكان العرض العسكري الكوري الشمالي قد أثار اهتمام الكثيرين حول الرسالة التي ستوجهها بيونغ يانغ من خلاله إلى كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. لكن كوريا الشمالية كشفت عن أسلحة استراتيجية جديدة في ذلك العرض بدلا من شن استفزازات عسكرية، مثل إطلاق صواريخ، مظهرة للعالم عزمها على تعزيز قوة الردع الخاصة بها.

وعلى الأرجح يرجع السبب في اختيار بيونغ يانغ الكشف عن أسلحتها الجديدة بدلا من ارتكاب استفزازات، إلى أن شن استفزازات قوية في هذا الوقت الذي يسوده عدم اليقين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية يعد أمرا لا فائدة منه.

ومن بين أكثر الأسلحة الاستراتيجية المعروضة في العرض العسكري يوم السبت الماضي إثارة للانتباه: صاروخ باليستي جديد عابر للقارات ظهر محمولا على ناقلة قاذفة بـ22 عجلة، ويعتقد أن طول الصاروخ يبلغ حوالي 24 مترا، حيث إن الصاروخ "هوا صنغ – 15" الذي كشفت عنه كوريا الشمالية من قبل كان محمولا على ناقلة قاذفة بـ18 عجلة، ويصل طوله إلى 21 مترا.

ويقول بعض الخبراء إن عدد العجلات الأكثر وهيكل الصاروخ الأطول يشيران إلى أن وزن الصاروخ أثقل ومداه الأقصى أطول من الطراز السابق "هوا صنغ – 15".

وقال البعض الآخر إن الصاروخ الباليستي الجديد لكوريا الشمالية قادر على حمل رؤوس نووية متعددة، هو ما يعنى أن هذا الصاروخ يمكن أن يضرب واشنطن ونيويورك في آن واحد.

ومن بين الأسلحة الاستراتيجية التي تثير انتباه العالم أيضا، صاروخ باليستي جديد من طراز "بوك كوك صنغ – 4" يطلق من غواصة، ويرى الخبراء أن هذا الصاروخ سيتم تركيبه في غواصة تتراوح حمولتها بين 4 آلاف و5 آلاف طن تقوم كوريا الشمالية ببنائها حاليا.

والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه تم الكشف عن عدد من الأسلحة التكتيكية الجديدة التي تستهدف كوريا الجنوبية، بما فيها قاذفة صواريخ ضخمة، وصاروخ يشبه صاروخ "إسكندير" الروسي، بالإضافة إلى أسلحة فردية ودبابات حديثة.