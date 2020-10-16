مطالبات بتعيين يوم للبطاريات في كوريا

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احتفلت كوريا مؤخرا بيوم شاشات العرض بتنظيم وزارة الصناعة والتجارة حيث تم منح أوسمة وجوائز لمن ساهم في توسيع صناعة العرض. تجدر الاشارة الي ان كوريا تتصدر هذا النوع من الصناعة عالميا، كما تقود الصناعات الرئيسية العالمية وهي صناعة السيارات وأشبه الموصلات ومن أجل الإشادة بالمساهمين والتشجيع على المزيد من التوسع تحتفل كوريا بمثل هذه الأيام الخاصة مثل يوم السيارات في الثاني عشر من شهر مايو ويصادف يوم شاشات العرض أول إثنين من شهر أكتوبر بينما يصادف يوم أشباه المواصلات ثالث خميس من شهر أكتوبر إلى جانب هذه المجالات الثلاثة، أيضا صناعة البطاريات مهمة في كوريا لأن البطاريات تُستخدم في جميع المجالات في الماكينات وفي الأجهزة وفي وسائل المواصلات وغيرها خاصة بعد سعي شركات إنتاج السيارات إلى ابتكار سيارات كهربائية تزيد أهمية البطاريات.

الجدير بالذكر ان كوريا تشهد زيادة أهمية وحجم صناعة السيارات الكهربائية وتتفوق الشركات الكورية على الشركات العالمية في هذا المجال، فحسب الاحصائيات احتلت الشركة "ال جي" للكيمياويات المركز الأول ثم تلتها شركتان صينية ويابانية ثم احتلت الشركة "سام سونغ "اس دي أي" المركز الرابع ثم جاءت الشركة الصينية بعدها جاءت الشركة "اس كيه إنوفيشون" في المركز الخامس من المركز الأول إلى المركز العاشر تتنافس الشركات الكورية والصينية واليابانية ومن بينها تبرز الشركات الكورية. لكن يسعى المسؤولون في هذه الصناعة تعيين يوم للبطاريات نظرا لمكانة كوريا في هذا المجال عالميا حيث يريدون تعيين يوم للبطاريات في نهاية شهر أكتوبر أو مطلع شهر نوفمبر لكن يجري البحث في هذا الموضوع بشكل إيجابي، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن ذلك ومن أجل الاحتفال بيوم البطاريات في نهاية شهر أكتوبر أو مطلع شهر نوفمبر من اللازم تعيين ذلك اليوم والإعلان عنه الآن.

الجدير بالذكر أن يوم شاشات العرض ويوم أشباه الموصلات تم تعيينهما احتفالا بتحقيق 10 مليارات من حجم الصادرات، بينما تجاوز حجم المبيعات التي حققتها 3 شركات كورية في بطاريات السيارات الكهربائية 170 مليار دولار هذا العام إذن تستحق صناعة البطاريات تعيين يوم خاص لها نظرا لأن الشركات الكورية الثلاث تحتل حوالي 35,1% في سوق البطاريات العالمية ونظرا لنمو هذه السوق بشكل ملحوظ وسريع عالميا، ومن أجل تشجيع الشركات والمسؤولين في هذه الصناعة، يرى الجمهور ضرورة تعيين يوم للبطاريات.