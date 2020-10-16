منظمات شعبية تتطالب بإزالة تماثيل الرؤساء في منزل تشونغ نام ديه

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"تشونغ نام ديه" هو منزل رئاسي صيفي كان رؤساء الجمهورية يقيمون فيه خلال فصل الصيف للراحة ويقع في مقاطعة "تشونغ تشنغ" ويتميز بمساحة واسعة مزينة بالأشجار الخضراء تم إنشاؤه في عام 1983 في أثناء فترة الرئيس الأسبق "تشون دو هوان"، وفي أثناء فترة منصب الرئيس الأسبق الراحل "رو مو هيون"، تم نقل إدارته إلى إدارة المقاطعة ليصبح معلما سياحيا وبفضل منظره الجميل ظل يزوره حوالي ألفي زائر يوميا قبل انتشار فيروس كورونا وتمت إعادة فتح أجزاء منه للسياح، الآن يجري جدل فيما بين عامة الناس بشأن تماثيل الرؤساء وبعض المقتنيات التذكارية يريد الناس إزالة اثنان من التماثيل واحد للرئيس الأسبق "جون دو هوان"، والآخر للرئيس "رو تي أو" الذي جاء بعد الرئيس "تشون"، وكانا عسكريين لكن الرئيس الأسبق "جون" تولى الرئاسة من خلال انقلاب عسكري أما الرئيس "رو" فكان قائدا عسكريا ومساعدا للقائم بالانقلاب آنذاك، لذلك منذ تحول هذا المكان من مكان مخصص للرؤساء فقط إلى مكان سياحي شعبي، ظلت المنظمات الشعبية تطالب إلغاء هذين التمثالين لأن الرئيسين جون ورو متهمان بالتورط في الانقلاب، لكن إلغاء أي مقتنيات تتعلق بالرؤساء يجب المصادقة عليه في مجلس المقاطعة قد تم تأجيل الجلسات التي تبحث هذا الموضوع عدة مرات مما أخر عملية إزالة التماثيل ربما بسبب معارضة المعسكر المحافظ الذي لا يزال يؤيد هذين الرئيسين، حيث ترى هذه الجهات أن التماثيل ليست لها علاقة بالشؤون السياسية، بل هي نوع من المنتجات السياحية.

يذكر أن هذا المكان يتميز بوجود نباتات وزهور وأشجار متنوعة وتحيطه الجبال أيضا في أثناء فترة مملكة "شيلا" القديمة كان هناك راهب مشهور اسمه "وان هيو" قال مشيرا إلى هذا الموقع إنه سيكون مركز للبلاد أيضا تقع مقاطعة "تشونغ تشنغ" في وسط كوريا حتى بعد انتشار فيروس كورونا، ظل ذلك المكان يحظى بشعبية كبيرة حيث يستمتع بالزوار بتنفس الهواء النقي والتأمل على ضفاف الأنهار في جو هادئ هناك طرق للمشى وللجري والتسلق تم تسميتها بأسماء الرؤساء السابقين هذا المكان له قيمة تاريخية، وفي نفس الوقت هو مكان سياحي محبوب.