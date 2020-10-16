شركات كورية تنشئ روبوتات قابلة للارتداء

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تسعى الشركات الكورية الكبرى ومعاهد الجامعات والشركات الناشئة إلى تطوير "روبوت" القابل للارتداء هذا الروبوت مخصص للمسنين أو المرضى الذين لا يستطيعون المشي أو الجري بسبب ضعف عضلاتهم، حيث تُستخدم بعض المنتجات في مجال العلاج الطبي أو في الدائرة الصناعية، ومنذ فترة قد نجح فريق علمي في جامعة "كايست" للعلوم والتكنولوجيا، وشركة ناشئة في إنتاج روبوت قابل للارتداء من أجل المرضى الذين يعانون من ضعف حركة الجسم بسبب أمراض الأوعية الدموعية في الدماغ أو مشاكل الحبل الشوكي حيث يلبس المريض هذا الروبوت في الرجلين والوسط كما يحمل على الظهر حقيبة فيها برنامج تطبيقي يرتب حركات المريض ويحلل كفاءته في المشي ويمكن للمريض اختيار وضعية من بين وضعيات المشي على الطريق العادي أو طلوع سلم أو الجلوس أو القيام أو الوقوف كما يرسل بيانات تحليلية للأطباء للتعرف على حالة المريض، سوف يطرح الفريق روبوتا يُستخدم في المنزل خلال النصف الأول من العام القادم سيكون ذلك خبرا سعيدا للمرضى الذين لا يستطيعون الحركة، فبفضل هذا الروبوت سيمكنهم التحرك وممارسة الحياة اليومية.

أما الشركات الكبرى مثل "سام سونغ" و"ال جي" و"هيون ديه" للسيارات، فهي أيضا تسعى لابتكار روبوتات قابلة للارتدا، فمثلا طرحت شركة "هيون ديه" للسيارات روبوت اسمه "بيكس" يلبسه الإنسان مثل سترة وهو لمساعدة العمال في تركيب قطع غيار السيارات، أو العاملين في الميدان الصناعي ويحملون أشياء ثقيلة بفضله يستطيع العمال رفع أو تنزيل الأجزاء الثقيلة بسهولة سيكون مفيدا في المطارات لرفع أو تنزيل الحقائب الثقيلة أو في مواقع البناء والإنشاءات كما ان هناك مجالات كثيرة لاستخدام هذا الروبوت، مثل الطيران والسيارات والأعمال اللوجستية والمجال الدفاعي.