فتح 22 مركزا تابعا لهيئة التراث بعد تخفيف حملة التباعد الاجتماعي

ⓒ Getty Images Bank

تماشيا مع تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي في كوريا بدأ اثنان وعشرون مركزا تابعا لهيئة التراث الثقافي تفتح أبوابها مرة أخرى، وقالت الهيئة إنها ستستأنف افتتاح هذه الجهات والمراكز التابعة لها بما في ذلك متحف القصور الملكية والمركز الوطني للمواد الثقافية غير الملموسة بعد أن ظلت مغلقة منذ الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي من أجل الحد من تفشي كورونا لكن حتى بعد استئناف فتحها يتوجب الالتزام بالتدابير الاحترازية فيها، مثل "تحديد عدد الزوار في آن واحد" و"ارتداء الزوار للكمامات" و"قياس درجات الحرارة" وغيرها.

خاصة بالنسبة لمتحف القصور الملكية يتم تحديد عدد الزوار بأقل من ألف زائر يوميا وأقل من مائة وخمسين زائرا في كل ساعة، بينما سيتم تحديد عدد زوار المركز الوطني للمواد الثقافية غير الملموسة بأقل من عشرة زوار في كل معرض وبأقل من خمسين بالمائة من مقاعد قاعة عرض وتزامنا مع استئناف فتح متحف القصور الملكية، سيتم تمديد فترة إقامة معرض خاص فيه بعنوان "الأواني الخزفية الغربية التي كانت الأسرة الملكية الكورية تستخدمها"، من الرابع من هذا الشهر إلى الأول من شهر نوفمبر القادم.