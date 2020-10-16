



صرحت اللجنة الكورية لتنمية المحتويات الكرتونية بأن كتاب الكرتون "العشب" للفنانة "كيم كُم سوك 김금숙 " الذي يتناول حياة ضحية من ضحايا الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية، وقد فاز بجائزة هارفي Harvey الأمريكية في مجال أفضل الكتب الدولية. يُشار إلى أن الأسم يرجع إلى اسم فنان ومحرر الكرتون الأمريكي المعروف "هارفي كورتزمان Harvey Kurtzman" ويعتبر جائزة مهمة في مجال الكرتون لدرجة أنه يطلق عليها اسم جائزة الأوسكار في الكرتون، وتم الإعلان عن منح الجائزة لكتاب الكرتون الكوري في مهرجان "كوميك كون" لكتب الكرتون الذين أقيم عبر الإنترنت في مدينة نيويورك الأمريكية يوم التاسع من هذا الشهر، في حفل توزيع الجوائز قالت الفنانة الكورية إنها تتشرف بنيل الجائزة، معربة عن أمنياتها بأن يتيح كتابها للمزيد من الناس فرصة للإصغاء إلى صوت النساء المضطهدين في مختلف أنحاء العالم. ويتناول كتاب الكرتون "العشب" مسألتي المرأة والطبقات الاجتماعية اعتمادا على شهادة ضحية الاسترقاق الجنسي "لي اوك صون 이옥선 " وقد اختير هذا العمل في مشروع دعم تحويل القصص إلى أعمال كرتونية لعام ألفين وستة عشر الذي نفذته اللجنة الكورية لتنمية المحتويات الكرتونية، ثم ترجم إلى اثنتي عشرة لغة أجنبية ونشر في مختلف أنحاء البلدان وحظي باهتمام كبير.

يذكر أن الكتاب كان قد فاز بجائزة ممتازة في المسابقة الكورية لكتب الكرتون الإبداعية في عام ألفين وستة عشر. وفي العام الماضي فاز بجائزة خاصة للحكام في الدورة الأولى للجوائز الإنسانية التي أقامتها صحيفة "هومانيتي휴머니티" الفرنسية التقدمية مما يدل على أنه ظل يحظى باعتراف داخل وخارج البلاد، قد وُلدت الفنانة كيم في منطقة "كوهونغ" بمقاطعة جنوب جولا في عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين وبعد أن انتقلت إلى سيول في سن سبع سنوات، تخرجت في الجامعة وسافرت دون خطة خاصة إلى فرنسا حيث ظلت تعمل كفنانة للنحت والكرتون لمدة حوالي عشرين سنة هناك بعد أن عادت إلى كوريا في عام ألفين وأحد عشر، ظلت ترسم مختلف القصص عن المهمشين في التاريخ الحديث بما في ذلك "أغنية الأب" و"يوم قضيته مع جدي".

وأصدرت مؤخرا كتاب كرتون جديد بعنوان "الانتظار" يتناول قصة أسرة مشتتة في وقت الحرب الأهلية الكورية. ومن المتوقع أن تصدر النسختان الفرنسية والانجليزية منه في العام القادم.