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تربعت معكرونة الراميون "شين راميون بلاك신라면블랙" من شركة "نونغ شيم 농심" الكورية على عرش قائمة أفضل معكرونات الراميون في العالم التي أعدها موقع "ذا ترافل 더 트래블 " المتخصص في الأسفار الدولية عبر الإنترنت، بعد أن كانت صحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية قد اختارتها أيضا كأفضل راميون، في هذا السياق قالت الشركة الكورية إن الموقع الأمريكي أعلن يوم الثامن من هذا الشهر عن أربع أفضل معكرونات راميون لعام ألفين وعشرين واختار منتج الشركة الكورية إلى جانب "بريما تيست لاكسا راميون 프리마 테이스트 락사라면 " السنغافورية، و"ماما راميون" 마마라면 التايلاندية، و"سابور إيتشيبانغ راميون 삿포로 이찌방 라면 " اليابانية قال موقع "ذا ترافل" إن "شين راميون بلاك" أقوى منافسة في مختلف أنواع معكرونات الراميون في العالم وبأنها الأفضل من حيث النكهة والقوام والجرأة، حيث تحافظ على قوتها حتى النهاية، حيث إن حساءها يتميز بمذاق لذيذ يتضمن الفطر والخضروات قال إن هذا المنتج يعد من بين أكثر مبيعات شركة أمازون التي تمثل أكبر شركات التجارة الالكترونية الدولية وأنه جدير بالتجربة حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يتعودوا على الأطعمة الحارة.

الجدير بالذكر أنه كان قد سبق لموقع "وايركاتر Wirecutter " المتخصص في مراجعة المنتجات والتابع لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن اختار "شين راميون بلاك" كألذّ معكرونات الراميون في شهر يونيو الماضي، حيث احتلت المركز الأول من بين أحد عشر ألذ معكرونات الراميون التي اختارها عدد من المراسلين والخبراء قال مسؤول في شركة نونغ شيم إن الشركة تمثل أهم المنتجات الغذائية الكورية التي تتجاوز كوريا لتعجب شعوب العالم وستركز جهودها أكثر لتعريف العالم بالمذاق الكوري.

يُشار الى أن موقع "ذا ترافل" متخصص في تقديم المعلومات المتعلقة بالأسفار بما في ذلك الفنادق والأطعمة والمهرجانات، ويبلغ عدد متابعيه حوالي أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، بينما يبلغ عدد متابعيه عبر فيسبوك حوالي مليوني شخص.