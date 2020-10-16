ⓒ Getty Images Bank

تبين أن أكثر الكلمات الكورية التي يحبها متعلمو اللغة والثقافة الكورية في مختلف مراكز سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في أنحاء العالم هي كلمة "سارانغ" التي تعني الحب صرحت مؤسسة سيجونغ لتعليم اللغة الكورية مؤخرا بأنها نفذت حدثا خاصا يطلب من متعلمي اللغة الكورية في مائتين وثلاثة عشر مركزا في ست وسبعين دولة، كتابة كلمة كورية يحبونها عبر لوحة ثم التقاط صورة لها، وذلك احتفالا بيوم اختراع الحروف الكورية "هان غُل"، الذي صادف يوم التاسع من هذا الشهر بعد تحليل الكلمات التي أرسلها مائة وثمانية وسبعون متعلما، وجدت المؤسسة أن سبعة وعشرين شخصا اختاروا كلمة "سارانغ" التي تعني الحب بينما اختار الآخرون كلمات التشجيع مثل "هيم نيه 힘내 " أي ابتهجْ، و"كوانتشانا 괜찮아 " أي لا بأسْ، و"فايتنغ 파이팅 أو " خذ الطاقة".

كما اختار إثنا عشر شخصا كلمات الفصول والمناظر الطبيعية مثل "بوم" أي الربيع و"كوت 꽃 " أي الزهور، و"هانْل 하늘 " أي السماء بالإضافة إلى ذلك وجدت المؤسسة الكورية أنهم اختاروا الكثير من الكلمات التي تعبر عن فناني الكي بوب أو أغانيهم مثل " بي تي إس" أو "إكسو" من الملاحظ أن بعضهم اختار كلمات لم يتعود عليها حتى الكوريين مثل "كاون نوري 가온누리 " التي تعني قلب الدنيا، و"ميبدا 미쁘다 " التي تعني جدير بالثقة، و"بيناريهادا 비나리하다 " التي تعني يتمنى السعادة في المستقبل وأحد المشاركين اختار كلمة "اوت 옷 " التي تعني ملابس قائلا إنه يحب هذه الحروف لأن شكلها تشبه شكل الإنسان.

قال مسؤول في المؤسسة إن كلمة "سارانغ" محبوبة للجميع ولكن عدد أولئك الذين يحبون الكلمات المتعلقة بالثقافة الكورية نتيجة لانتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو" قد زاد، مشيرا إلى أن عدد متعلمي اللغة الكورية في المراحل المتقدمة يزداد باستمرار.