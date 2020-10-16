جدل بشأن منح اعفاءات وتأجيلات للخدمة العسكرية للفنانين

ⓒ Big Hit Entertainment

يبدو أنه من المتوقع أن يكون "تأجيل الخدمة العسكرية'' ممكنا مع الاهتمام بما إذا كانت الحالة الخاصة للخدمة العسكرية لـ فرقة BTS، التي احتلت المرتبة الأولى في مخطط بيلبورد الرئيسي الفردي لأول مرة كفرقة كورية وقد صرحت إدارة القوى العاملة العسكرية بأن الحكومة تعمل على خطة للسمح للمتميزين في مجال الثقافة والفنون الشعبية بتأجيل خدمتهم العسكرية الإلزامية، أن هذا الخبر سيكون خبرا سارا لعشاق BTS حول العالم. يُشار الى أنه قد ذُكر سابقا إن قضية الخدمة العسكرية لأعضاء BTSهي موضع اهتمام للجميع، وجاءت هذه الخطة وسط الحديث عما إذا كان يجب منح أعضاء فرق الكي-بوب هذه الامتيازات، مثل الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها، تقديرا لمساهمتهم في تحسين صورة كوريا الجنوبية في الخارج بشكل كبير إذا تم الانتهاء من تعديل قانون الخدمة العسكرية، فلن يتم الاعتراف بالمزايا الخاصة مثل الإعفاء من الخدمة العسكرية لأعضاء BTS، ولكن من المتوقع أن يتم تأجيل الخدمة العسكرية بموجب القانون العسكري الحالي يتم منح إعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها للرياضيين الحاصلين على جوائز دولية والموسيقيين الكلاسيكيين الذين ساهموا في رفع سمعة البلاد في الخارج ولكن حتى الآن لم يتم منح مثل هذه المعاملة التفضيلية لمشاهير الكي-بوب البارزين حتى الآن لا يزال هناك جدل حول منح إعفاءات أو تأجيلات للخدمة العسكرية للفنانين المشهورين الذين ساهموا في رفع سمعة البلاد، فيما يتعلق بهذه المشكلة، قال وزير الدفاع "سو أوك" إن الإعفاء من الخدمة العسكرية ليس قيد النظر لأعضاء فرقة BTS على الرغم من أن التأجيل قد يكون خيارا وبموجب القانون المعدل، سيتم السماح لفناني الثقافة الشعبية بتأجيل خدمتهم العسكرية حتى سن الثلاثين إذا كانت هناك توصية من وزير الثقافة، فيما يتعلق بمعايير التوصية بمرشحين لتأجيل الخدمة العسكرية، قال رئيس إدارة القوى العاملة العسكرية إنه يجب تشكيل إجماع وطني، كما أن إدارة القوى العاملة العسكرية ستضع أعلى معايير للتوصية الصارمة عند اختيار المرشحين لتأجيل الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون المعدل إلى البرلمان هذا الشهر.