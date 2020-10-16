غرامة مالية لمخالفي ارتداء الكمامات في الأمكان العامة

ⓒ Getty Images Bank

اعتبارا من يوم 13 اكتوبر يُطلب من جميع المواطنين والمقيمين في كوريا الجنوبية ارتداء كمامة الوجه في وسائل النقل الجماعي وفي الأماكن العامة للمساعدة على منع تفشي فيروس كورونا بشكل أفضل وإذا لم يرتد الأشخاص كمامة الوجه عند دخول وسائل النقل العام مثل قطارات الأنفاق والحافلات أو المظاهرات، وكذلك غرف الكاريوكي والأكاديميات الكبيرة ومرافق الرعاية الطبية فسيواجهون غرامة مالية تصل إلى 100 ألف وون أي حوالي 87 دولارا، كما سيتم تغريم مشغلي هذه المرافق ومنظمي المظاهرات بما يصل إلى 3 ملايين وون، من العروف جيدا إن الحكومة الكورية اتخذت إجراءات للالتزام بارتداء الكمامات عند ركوب وسائل النقل العام منذ نهاية شهر مايو، ويتم منع من لا يرتدي كمامة من استخدام المواصلات العامة مثل الحافلات والقطارات والمترو منذ ذلك الحين وفقا لإرشادات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا لكن هناك تغيير، حيث بدأ الآن فرض غرامة على من لا يرتدي الكمامة مع ذلك، سيتم إعفاء بعض الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما والذين لا يستطيعون ارتداء الكمامة لأسباب صحية، كما سيتم السماح للأشخاص بعدم وضع الكمامة في حالات خاصة، مثل غسل الوجه وتناول الطعام والسباحة والاستحمام. وكذلك لا تطبق الإجراءات الصارمة على العروض أو التقاط الصور التي تتطلب منا إظهار وجوهنا. كما يمكن فرض الغرامة على الأشخاص الذين يرتدون كمامة مع عدم تغطية الأنف ولن يُسمح بموجب التعديلات بأنواع معينة من الكمامات التي لا يمكنها حماية الآخرين من الفيروس منها: الكمامات من النوع الشبكي أو من نوع الصمام، أو الأوشحة والملابس المستخدمة بدلا من ارتداء الكمامات. ويمكن تغريم أي شخص لا يغطي أنفه بكمامة بشكل تام، لكن لحسن الحظ تعتزم الحكومة البدء في فرض الغرامة المالية على المخالفين بعد فترة تجريبية مدتها 30 يوما ابتداء 13اكتوبر لذلك ينبغي علينا الحرص على ارتداء الكمامة بشكل صحيح بحيث تغطي الأنف جيدا.