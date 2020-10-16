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في الآونة الأخيرة يتم تسليط الضوء في الخارج على ميزة الورق الكوري التقليدي "هان جي" الذي يُصنع يدويا من أشجار التوت حيث أكد المعهد الوطني الإيطالي أن الورق الكوري التقليدي هو الأكثر ملاءمة للحفاظ على الممتلكات الثقافية أو ترميمها منذ أن أصبح من المعروف في جميع أنحاء العالم أن الورق الكوري التقليدي مناسب كورق يستخدم لاستعادة الممتلكات الثقافية، بدأت القوى الثقافية بما في ذلك فرنسا في التعرف على تميز الورق الكوري التقليدي يقال إنه في الدول الأوربية مثل فرنسا، غالبا ما يستخدم الورق الكوري في عملية استعادة الممتلكات الثقافية قبل الاعتراف بامتياز الورق الكوري التقليدي في جميع أنحاء العالم، كان الورق الياباني يستخدم بشكل أساسي في إيطاليا صرح المعهد المركزي الوطني لحفظ واستعادة تراث السجلات، والذي يتمتع بشهرة كبيرة في مجال استعادة مختلف أنواع الأوراق على مستوى العالم، بأنه قرر استخدام الورق الكوري في استعادة "مجموعة مخطوطات حول طيران الطيور" التي يعتقد أن الفنان ليوناردو دافنشي هو الذي أبدعها في عام 1505.

الجدير بالذكر أن الورق الكوري التقليدي يمتاز بالمتانة حتى إنه يمكن أن يعيش ألف عام وهو مصنوع من عناصر طبيعية مما يجعله يتجانس مع جودة ولون المَخطوطات الأصلية ويأتي استخدام الورق الكوري "هان جي" في استعادة عمل الفنان العظيم دافنشي لأول مرة في التاريخ مما يثبت مرة أخرى إمكانية استخدام الورق الكوري التقليدي في مواد التراث المهمة في جميع أنحاء العالم، في شهر أغسطس صادق المعهد الوطني الإيطالي رسميا على الورق التقليدي الكوري كورق يُستخدم لاستعادة الممتلكات الثقافية مع ذلك، على الرغم من حقيقة أن الهان جي يحقق مثل هذا الإنجاز الرائع في الخارج، إلا أن الواقع قاتم للغاية فهناك 20 مكانا فقط في كوريا تصنع الورق الكوري بطريقة تقليدية، وبالكاد تحافظ على سمعتها في الماضي مثلا تم استخدام الورق الكوري التقليدي بطرق مختلفة، مثل ورق للحائط أو ورق لمنع الرياح من دخول النافذة لكنه الآن يستخدم فقط للحرف اليدوية والخط، ولا توجد أماكن كثيرة يتم فيها استخدام الورق الكوري كان من الممكن الحفاظ على الممتلكات الثقافية مثل حوليات مملكة جوسون بفضل استخدام الورق الكوري التقليدي "هان جي". لذلك يجب السعى بجد لمواصلة التعريف بمميزات هان جي إلى العالم من خلال التمسك بالسر التقليدي لصناعة الورق الكوري وتوسيع نطاق استخدامه.