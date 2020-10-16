تدشين فعاليات معرض سيول الدولي للكتاب عبر الانترنت





من المتوقع أن يقام معرض سيول الدولي للكتاب لعام ألفين وعشرين عبر الإنترنت وهو يعد أكبر المهرجانات المحلية للكتب حجما في الفترة من السادس عشر إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر، وقد صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بأن مهرجان هذا العام يستهدف توسيع التجارب بواسطة الكتب في مساحة الإنترنت ومحلات بيع الكتب خارج الشبكة عوضا عن مساحة معرض كبيرة بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تشارك في المعرض مائة وثمانٍ وتسعون شركة محلية للطباعة والنشر واثنان وثلاثون محلا لبيع الكتب ومكانا ثقافيا وشعار المعرض هو "إكس واي زيد XYZ: التشابك"، حيث يحاول استكشاف "جمال التشابك" و"أخلاقية التعايش" تماشيا مع الظروف الحالية التي تشهد أزمة بيئية وخوفا من وباء كورونا وصراعات ونزاعات اجتماعية. وسوف تتحدث الكاتبة "كيم تشو يوب 김초엽 " في محاضرة خاصة بمناسبة افتتاح المعرض عن الخيال العلمي باعتباره مجالا يعبر عن التشابك كما سيتوالى العديد من المحاضرات الأدبية الخاصة حول العمل والأقليات الجنسية والضريبة البشرية الخاصة لحماية البيئة وغيرها، ومن المتوقع أن يتم بث المحاضرات بثا حيا عبر موقع المعرض على الإنترنت وقناة "نيفر تي في 네이버티브이 " وقناة المعرض على يوتيوب وغيرها كما من المقرر استعراض الكثير من الكتب حول التشابك التي أوصى بها الأدباء المشاركون في إلقاء المحاضرات والعلماء في العلوم الإنسانية والاجتماع إلى جانب الكتب التي أصدرتها شركات الطباعة المشاركة في الساحات عبر الإنترنت وخارجها.

سَيصدُر كتاب محدد يمكن الحصول عليه في معرض هذا العام فقط وشارك في تأليفه أحد عشر كاتبا شابا بعنوان "تصوير الفوضى" كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بروسيا باعتبارها ضيف شرف المعرض لهذا العام وسيتم تبادل الحوار حول مختلف المجالات الروسية بما في ذلك الثقافية والاجتماعية والعلمية والتعريف بالوضع الحالي لسوق الطباعة والنشر الروسية ومستقبلها أيضا، سيكون بالإمكان الالتقاء بالأدب الروسي الحديث والأدباء الروس الذين لم يعرفهم القراء الكوريون وسيتم اتخاذ دار المجتمع "ماسيل 마실" في منطقة "ميونغ دونغ" وسط سيول كمقر خاص لتنظيم مختلف البرامج المنفذة خارج الشبكة، تشمل خمسة وعشرين برنامجا خاصا، بما فيها محاضرات وحوارات مع الأدباء وجلسات التوقيع إلى جانب معايشة الكتب الإلكترونية. من أجل المشاركة في الفعاليات خارج الشبكة يجب الحجز المسبق من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.