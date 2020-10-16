استبيان يؤكد: 41% من الكوريين مصابون بالاكتئاب

ⓒ Getty Images Bank

اتضح أن واحدا وأربعين بالمائة من الكوريين يشعرون بالاكتئاب والقلق بسبب تفشي فيروس كورونا، فقد أجرى المعهد الكوري لتعزيز وتطوير الصحة مسحا للتعرف على الحالة الصحية الناتجة عن وباء كورونا على ألف وواحد وثلاثين رجلا وامرأة من البالغين الكوريين في شهر أغسطس الماضي طبقا لنتيجة المسح، بلغت نسبة أولئك الذين شعروا بالاكتئاب بسبب كورونا واحدا وخمسين بالمائة من النساء وأربعة وثلاثين بالمائة من الرجال وتبين أن أغلبية السيدات من فئات العشرينيات والثلاثينيات والستينيات العمرية قد جربوا اكتئاب كورونا.

حول أسباب الاكتئاب اختار اثنان وثلاثون بالمائة منهم العزلة الاجتماعية الناتجة عن عدم الخروج من البيوت وعدم تنظيم اللقاءات بينما اختار واحد وثلاثون بالمائة منهم القلق على الصحة كما اختار أربعة عشر بالمائة منهم الصعوبات في الحصول على فرص عمل والحفاظ على الوظائف، بينما اختار ثلاثة عشر بالمائة منهم زيادة الوزن الناتجة عن قلة الأنشطة الجسدية وحول طرق التغلب على الاكتئاب، اختار ستة وأربعون بالمائة منهم التدريبات الرياضية الخفيفة والمشي، ليسجل هذا الاختيار أعلى نسبة كما اختار واحد وثلاثون بالمائة منهم تطوير هوايات جديدة قابلة للممارسة في البيوت علاوة على ذلك، اختار أحد عشر بالمائة منهم التواصل بواسطة مختلف أنواع الوسائط.