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يقال إن خرائط السفر حول العالم قد تغيرت في ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد كما تغيرت أيضا أفكار الناس حول السفر وهم يعانون من هذه الجائحة غير المسبوقة وجاءت نتائج تحليل تقول إن دائرة السفر حول العالم شهدت خلال زمن كورونا زيادة في البحث عن تذاكر الذهاب الجوية فقط وزيادة في الطلب على الرحلات المحلية وانخفاض في الطلب على الرحلات الدولية وزيادة في الرحلات الارتجالية برزت هذه الاتجاهات الجديدة خاصة في كوريا طبقا لما جاء في تقرير أعده موقع "سكاي سكانر 스카이스캐너 " مؤخرا بعنوان "عالم جديد من السفر"قد أعد هذا التقرير من أجل التعرف على التغيرات والاتجاهات الجديدة في صناعة السفر في ظل زمن كورونا من خلال تحليل بيانات عن بحث المسافرين في عشر دول بما فيها كوريا وأستراليا والبرازيل وألمانيا وأمريكا، الذين بحثوا عن تذاكر جوية عبر الموقع خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام قال الموقع إن اتجاه بحث المسافرين الكوريين يظهر الخصائص الجديدة للرحلات في زمن كورونا بشكل أكثر مقارنة مع المسافرين في الدول الأخرى، مما يشير إلى أن كوريا تمثل مقياسا لأسواق الرحلات العالمية.

من أبرز الخصائص بعد جائحة كورونا، زيادة كمية البحث عن تذاكر الطائرات للذهاب فقط وقد سجلت كوريا رقما أعلى من متوسط كميات البحث عن تذاكر الطائرات الدولية للذهاب فقط حيث سجل المسافرون الكوريون خمسة وعشرين بالمائة من الزيادة في كمية البحث عن هذا النوع من التذاكر في شهر أغسطس الماضي، لتسجل الأعلى من بين الدول الخاضعة للمسح يشار إلى أن كمية البحث عن تذاكر الطائرات للذهاب فقط لم تسجل زيادة في كوريا فقط بل وأيضا في مختلف أنحاء البلاد منذ نهاية شهر فبراير الماضي ويرجع السبب في ذلك على الأرجح إلى أن عددا غير قليل من الحاصلين على فرص عمل والطلبة في الخارج قد رجعوا إلى بلادهم تماشيا مع زيادة الشركات التي تطبق نظام العمل من المنزل والمدارس التي تنظم الدروس عبر الإنترنت في ظل استمرار الجائحة المميتة كما شهدت مختلف دول العالم زيادة في الطلب على الرحلات المحلية وانخفاضا في الرحلات الدولية على حد سواء بالنسبة لكوريا فقد سجلت أعلى زيادة في البحث عن تذاكر الطائرات المحلية بالمقارنة مع العام السابق من بين الدول العشر الخاضعة للمسح وفي شهر يوليو الماضي زادت كمية البحث عن تذاكر الطائرات المحلية بـ62% كان أكثر الخطوط الجوية المحلية من حيث البحث عن تذاكر الطائرات هو الخط الجوي بين سيول وجزيرة جيجو، حيث سجل ثمانية وخمسين بالمائة من إجمالي كمية البحث عن تذاكر الطائرات المحلية خلال فترة المسح، في المقابل سجلت كوريا أكبر انخفاض من حيث كمية البحث عن تذاكر الطائرات الدولية ففي شهر يوليو الماضي انخفضت الكمية باثنين وأربعين بالمائة مما يشير إلى أن الكوريين بدؤوا يهتمون بالقيام بالرحلات المحلية بدلا من الرحلات الدولية، التزاما بالإجراءات الاحترازية الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك شهدت كوريا ارتفاعا في تنظيم الرحلات الارتجالية أي إعداد خطط للقيام برحلات قبل أسبوع واحد فقط وفي هذا المسح تبين أن كوريا سجلت الأعلى من حيث نسبة زيادة الرحلات الارتجالية من شهر أبريل إلى شهر أغسطس في هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في شهر أغسطس الماضي حيث زاد عدد الكوريين الذين خططوا للقيام برحلات ارتجالية بنسبة اثنين وعشرين بالمائة بالمقارنة مع العام السابق أما مختلف دول العالم فقد شهدت بدءا من شهر مارس الماضي أعلى نسبة من الرحلات الارتجالية ومن المعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة عدد العائدين إلى بلادهم. ومن ناحية أخرى توقع موقع "سكاي سكانر" أن تمتاز الرحلات في المستقبل بأربع خصائص رئيسية، وهي أن تكون ارتجالية، وأن تكون قصيرة المسافة، وأن تكون ممزوجة بين ركوب الطائرات وقيادة السيارات، وأن يتم حجز الفنادق قبيل الرحلات. هذا يعني أن الناس سيفضلون القيام بالسفر إلى مناطق غير بعيدة للحفاظ على حالتهم الصحية جيدة كما أنهم سيفضلون استخدام السيارات المستأجرة عوضا عن وسائل المواصلات العامة من أجل تجنب الاحتكاك مع الآخرين في أماكن السفر.

كما أنهم يعتقدون أن استرجاع أسعار غرف الفنادق أصعب من استرجاع أسعار تذاكر الطائرات لهذا سيحجزون غرف الفنادق قبل قيامهم بالرحلات، وذلك حسب توقعات "سكاي سكانر" قال أيضا إنه أجرى مقابلات مع حوالي ستة آلاف وخمسمائة شخص من أجل تنفيذ هذا المسح، ووجد أن خمسة وعشرين بالمائة منهم كان لديهم كل الخصائص الأربع بما فيها الرحلات الارتجالية.