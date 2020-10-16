(13) 몇 살이세요

이태선：오빠 한 동안 거제에 있을 거 같애. 촬영 때매.

سأكون في كوجيه لفترة. بسبب التصوير.

뭐 궁금한 거 있으면 연락해. 너도 이제 곧 3학년이고.

إذا شعرت بالفضول تجاه أي شيء اتصلي بي. أنت أيضا ستصبحين في العام الثالث قريبا.

권승찬： 혹시 몇 살이세요?

معذرة، ولكن كم عمرك؟

이태선：스물여덟 살.

ثمانية وعشرون عاما.





شرح التعبير

يتكون التعبير من جزئين أساسيين

الأول، 몇 : "كم" ويأتي عادة في السؤال للاستفسار عن عدد الأشخاص أو الأشياء

الثاني،살이세요? : ينقسم بدوره إلى قسمين الأول هو "살" بمعنى عام أو سنه والأخير هو النهاية التصريفية بالجملة 이세요?. أصل هذه النهاية هو الفعل 이다 الذي يأتي بعد الاسماء لإنهاء الجمل! وجاء بصيغة الاستفهام وأيضا بصيغة الاحترام وهي이세요? ويعني التعبير كله كم عمرك!





شرح الأمثلة

언니는 몇 살이세요?

أختى، كم عمرك؟

استخدمت هنا بنفس الشكل في المثال الأساسي.

어서 오세요! 몇 분이세요?

تفضلوا! كم عدد الأفراد؟ / كم عددكم؟

ويستخدم هذا عادة في المطاعم عندما يرغب الموظف في الاستفسار عن عدد الزوار لإرشادهم إلى الطاولة المناسبة! واستخدمت هنا كلمة 분 وهي صيغة الاحترام من كلمة 사람 /명 بمعني شخص.

ولا يلزم استخدام التعبير بصيغة الاحترام أو النوبيمبال دائما! فيمكن استخدامه بصيغة أقل تواضع أو صيغة التباسط في الحوار (بانمال).

몇 살이에요?

معنى التعبير نفس معنى تعبير اليوم. وهذا التعبير أيضا بصيغة احترام ولكن بدرجة أقل من تعبيرا الأصلي، وهناك فرق آخر هو أن التعبير الأصلي몇 살이세요? يحتوى على أسلوبين احترام ( 세) وأصلها시وهي تعبر عن الاحترام لفاعل الجملة و(요 ) وهو احترام للمستمع! في حين ان المثالَ الثاني 몇 살이에요? يقتصر فيه الاحترام على المستمع وحسب.

몇 살이야?

وهي صيغة تباسط شديد في الحوار ولا تستخدم إلا مع الأصغر عمرا بشكل كبير كالأطفال مثلا.



