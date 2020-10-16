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سنتعرف على شركة "فيك آيز Fake Eyes"، التي تطور ألعابا تعمل بتقنية الواقع الافتراضي.





مديرها التنفيذي "كيم صوك جونغ 김석중":

شركة "فيك آيز 페이크 아이즈" هي مطور لألعاب وحلول الواقع الافتراضي. المنتجان المميزان لدينا هما: لعبة الواقع الافتراضي "كولونيكل Colonicle"، وحل تعليمي يسمى "كلاس في ClassV". ينصب تركيزنا على تقنية الواقع الافتراضي للأجهزة النقالة. في الماضي، كان معظم الناس يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في أماكن ثابتة، لكنهم في هذه الأيام يختارون بشكل متزايد الأجهزة المتنقلة. وتماشيا مع هذا الاتجاه، اعتقدنا أن الناس يرغبون في الاستمتاع بالألعاب، بما في ذلك ألعاب الواقع الافتراضي، في بيئة الهاتف المحمول. ولهذا السبب ركزنا على تطوير التكنولوجيا لألعاب الواقع الافتراضي على الأجهزة المحمولة.





تخصص السيد كيم في علوم الكمبيوتر. وبفضل تطوير تقنية الواقع الافتراضي، كان قادرا على تحقيق حلمه الطويل في تطوير الألعاب. وقد ركز على ألعاب الواقع الافتراضي على وجه الخصوص، فبالمقارنة مع الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، توفر ألعاب الواقع الافتراضي تجربة بصرية ومكانية فريدة وجذابة، تتيح للمستخدمين الاستمتاع بإحساس رائع مع الانغماس في الواقع الافتراضي. ولعبة الواقع الافتراضي "كولونيكل" هي لعبة تصويب تم تطويرها لبيئة الهاتف المحمول. وقد ركزت الشركة على تطوير ألعاب واقع افتراضي للأجهزة المحمولة، حيث اعتقدت أنه يمكن الحصول عليها من قبل محبي الألعاب بسهولة أكبر، مقارنة بألعاب وحدة التحكم أو ألعاب الواقع الافتراضي للكمبيوتر الشخصي.





مديرها التنفيذي "كيم صوك جونغ ":

يمكن التمتع بلعبة "كولونيكل" على الأجهزة المحمولة، تماما مثل الألعاب المحمولة الأخرى. ولكن بنقرة زر، يمكن للمستخدمين التبديل إلى شاشة الواقع الافتراضي، أي أنه يمكنهم الاستمتاع بتجربة واقع افتراضي مثيرة وغامرة طالما أن لديهم هاتفا محمولا وجهازا للواقع الافتراضي. كما يمكن للعديد من المستخدمين التمتع باللعبة معا والتواصل مع بعضهم البعض في مساحة افتراضية. وباستخدام لعبتنا، استضفنا مسابقة على الواقع الافتراضي للرياضات الإلكترونية في إندونيسيا، وهي أول حدث من نوعه في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وقمنا بتقديم جوائز مالية للفائزين. وبناء على هذه التجربة، نخطط لإنشاء مسابقة عالمية للرياضات الإلكترونية.





لم تكن شركة "فيك آيز" مطورة لمحتويات الواقع الافتراضي. فعندما خضعت مدينة "ووهان" الصينية للإغلاق في يناير من أجل السيطرة على انتشار وباء كورونا هناك، توقع الرئيس التنفيذي للشركة زيادة في الطلب على خدمات التعليم غير المباشرة، وفكر في كيفية استخدام تقنية الواقع الافتراضي في هذا المجال. وبالتالي أطلقت شركته منصة تعليمية قائمة على الواقع الافتراضي تسمى "كلاس في" خلال شهر مايو الماضي. وبخلاف التعلم الحالي عن بُعد، يتيح التعليم بالواقع الافتراضي للطلاب، الشعورَ بأنهم كما لو كانوا حاضرين بالفعل في الفصل الدراسي. ولهذا السبب يجذب تعليم الواقع الافتراضي الانتباه كبديل فعال لتجاوز قيود التعلم غير المباشر أو التعلم عبر الإنترنت. وبفضل "كلاس في" يمكن للمدرسين والطلاب الالتقاء بشكل طبيعي في الفصل الدراسي عبر الواقع الافتراضي.





ⓒ PAPER TIGER LLC

مديرها التنفيذي "كيم صوك جونغ ":

حتى في ظل حالات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، يجب أن يستمر التعليم. لكننا اعتقدنا أن برامج مؤتمرات الفيديو المتوفرة حاليا لن تكون كافية. بصرف النظر عن دراسة موضوعات مثل الرياضيات، يحتاج الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية أيضا إلى بناء شخصياتهم ومشاركة مشاعرهم مع أقرانهم. بالنسبة للطلاب الصغار، تعتبر سنوات الدراسة فترة مهمة جدا لتطورهم العاطفي. مع وضع هذا في الاعتبار، ركزنا على إنشاء مساحة افتراضية يمكن فيها للأطفال اللعب والدردشة مع بعضهم البعض. وفي "كلاس في" يمكنهم المحادثة، ويمكن للمدرسين الكتابة على السبورة، ويمكن للطلاب والمعلمين مشاركة الصور والمستندات، كما يمكنهم القيام بأنشطة تفاعلية باستخدام الصور الرمزية، واستكشاف المناطق المحيطة بزاوية 360 درجة، حتى يتمكنوا من الاستمتاع ببيئة غامرة. هذه بعض السمات المميزة لبرنامجنا، والتي يمكن أن تضمن حق الأطفال في التعلم وتعزيز استقرارهم العاطفي.





على منصة التعليم هذه، يمكن لما يصل إلى 40 طالبا المشاركة في فصل دراسي واحد، ويمكنهم حضور الفصل باستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية الموجودة لديهم بالفعل، طالما أنهم يرتدون نظارات رأس للواقع الافتراضي. وبذلك أصبحت شركة "فيك آيز" أول شركة في العالم تضع نظاما تعليميا أساسيا قائما على الواقع الافتراضي. وقد تمكنت الشركة من استخدام إمكانيات الواقع الافتراضي في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وكان كل ذلك بفضل تقنياتها.





مديرها التنفيذي "كيم صوك جونغ ":

على مدار ما يقرب من ست سنوات، طورنا تقنية لبناء بيئة واقع افتراضي للهواتف الجوالة. نتيجة لذلك، قمنا بتأمين تقنية متقدمة للغاية الواقع الافتراضي للجوال وأيضا الموارد ذات الصلة. لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا في كوريا. على خلفية تقنيتنا، نعتقد أنه يمكننا استكشاف السوق العالمية وتوسيع أعمالنا إلى مناطق أخرى. نحن نعمل مع وكالة الاتصالات الكورية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونخطط لتوفير منصتنا لمقدمي خدمات التعليم العام وسوق التعليم الخاص أيضا. تخسر معاهد التعليم الخاصة الصغيرة الطلاب حاليا لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف تقديم خدمات تعليمية غير مباشرة، ولذلك نأمل أن تستخدم تلك المعاهد الحل الذي نقدمه حتى تتمكن من الاستمرار في جذب الطلاب.





يُنظر إلى الواقع الافتراضي، إلى جانب الواقع المعزز، على أنهما أحد العناصر الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة. وتنفذ كوريا بنشاط سياسات لتعزيز صناعات الواقع الافتراضي والواقع المعزز على المستوى الحكومي. وقد نمت سوق منتجات الواقع الافتراضي العالمي بسرعة منذ أن طرحت شركة "فيسبوك" جهاز الواقع الافتراضي "أوكيولوس كويست"، في العام الماضي. ومن خلال السير في هذا الاتجاه، حددت شركة "فيك آيز" هدفها في أن تصبح مزودا عالميا رائدا لمحتويات الواقع الافتراضي.





مديرها التنفيذي "كيم صوك جونغ ":

سنواصل بيع برنامجنا التعليمي حتى تنتهي أزمة كورونا، وسوف نضيف المزيد من الميزات، إذا لزم الأمر. نأمل في التعاون مع الشركات الكبيرة، ليس فقط في كوريا ولكن في الخارج أيضا. في أثناء الاتصال بالشركات في إندونيسيا والصين، قمنا بإعداد خارطة طريق للوصول إلى المستهلكين في السوق العالمية. سوف نسير على خطى الشركات القائدة عالميا، لكننا سنضيف أيضا عناصر أعمق إلى منتجاتنا حتى نتمكن من تمييز أنفسنا بشيء لم يحققه مزودو الخدمات العالميون بعد. هذا هو هدفنا.





توفر تقنية الواقع الافتراضي إحساسا قويا بالانغماس، وتساعد على تحسين أوجه القصور في البيئة غير المباشرة. وعلى الرغم من هذه المزايا، فإنه ليس من السهل الحصول على الأجهزة التي تعمل بتقنية الواقع الافتراضي واستخدامها، حيث لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يمكنهم تجربة مثل تلك الأجهزة فقط في معارض المنتجات الإلكترونية أو المتنزهات الترفيهية أو أكشاك الألعاب في مراكز التسوق الكبيرة. ولكن من خلال جهود شركة "فيك آيز"، نأمل أن تتغلغل تقنية الواقع الافتراضي بعمق في حياتنا اليومية، وفي كل مكان.