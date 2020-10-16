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'كيف أبدأ حتى في وصف السعادة الغامرة التي شعرت بها وقد اشتريت منزلي الخاص أخيرًا بعدما ظللت أجمع المال لذلك الغرض لمدة 11 عامًا كاملة؟ كما قالت زوجتي، لا أريد حتى أن أتذكر كل الصعاب التي مررنا بها لنجمع 1,3 مليون وون لنشتري منزلًا. قالت: "هل يجب أن نعيش هكذا؟ لا نستطيع أن نصف هذا الوضع بالعيش"'.









تبدأ قصة "كابلات الجهد الكهربي العالي" للكاتب "جو صُن-جاك" بهذا المشهد الذي يدور بين رجل في السابعة والثلاثين وزوجته. نُشرت القصة عام 1974، وهي تُناقش حياة رجل يعمل بجد كي يجمع المال الكافي لشراء منزلًا خاصًا به، وزوجته التي تبالغ في الاقتصاد إلى درجة أنها تذهب إلى حمامات الساونا العامة كي تجمع بقايا الحساء.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

بدأ نقص المساكن يشكل أزمة حادة منذ وقت الحرب الأهلية الكورية. في سبعينيات القرن الماضي، شهدت كوريا عمليات تصنيع سريعة، أدت إلى زيادة تعداد السكان في المدن بشكل كبير. أراد الكثير من الناس أن ينتقلوا إلى العاصمة سيول، لكن أغلبهم كان عاجزًا عن شراء منزل خاص، واضطروا إلى استئجار أماكن للسكن والانتقال المتكرر المستمر من سكن إلى آخر. كانت الرغبة في الحياة المستقرة في منزل يملكه المرء رغبة مشتركة بين سكان سيول في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. والقصة ترينا كيف كانت حياة الكوريين في ذلك الوقت وكيف كانت آمالهم.









'قررت أن أفكر بشكل مختلف بعد إتمام الصفقة. هناك الكثير من الناس لا يقدرون على شراء منزل كهذا، وهم مضطرون إلى العيش في منازل مستأجرة طيلة حياتهم. رغم أن المنزل كان مبنيًا تحت خطوط نقل الكهرباء، فهو لا يزال أفضل من منزل تغرقه المياه كلما أمطرت، أو منزل على حافة تلة شديدة الانحدار، أو منزل يطل على مقبرة. لا يوجد ما يزعج في وجود كابلات كهربية فوق المنزل. قررت أن أفكر في الأمر بشكل إيجابي وأنا أكرر ما قاله الوكيل العقاري: الأمر يعتمد على طريقة تفكيرك. لكنني لم أستطع أن أتخلص تمامًا من الأفكار المزعجة التي ولدتها تلك الكابلات التي تمر فيها طاقة كهربائية عالية فوق المنزل مباشرة. كانت هذه الخواطر القلقة كثيرًا ما تقلق منامي '.









الكاتب "جو صُن-جاك":

وُلد الكاتب "جو صُن-جاك" في مدينة ديجون 3 فبراير عام 1940. ونشر أول أعماله الأدبية عام 1971 بعنوان "جيساتشونغ". ومن أهم أعماله: "إصدار مبكر" عام 1971، و"أفضل أيام الإنجليزية" عام 1973.