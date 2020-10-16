افتتاح فعالية الأداء الكوري علي الهواء عبر الإنترنت





افتتحت ساحة العرض عبر الإنترنت "الأداء الكوري على الهواء" تحت الإشراف المشترك بين مؤسسة السياحة الكورية والاتحاد الكوري للسياحة والعروض، وسوف تستمر فعاليتها حتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل، حيث تستهدف هذه الفعالية تفعيل قطاع السياحة والعروض الذي يعاني من الركود نتيجة لتداعيات جائحة كورونا بحيث يتم تقديم فيديو واحد كل يوم عبر الإنترنت من إثنين وعشرين عرضا كوريا ممتازا في مختلف المجالات الفنية بما في ذلك غير الشفوية والمسرحية الموسيقية ويتم نقل هذه الفعالية بواسطة يوتيوب ونايفر تي في네이버TV إلى جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للصين التي لا يعمل فيها موقع يوتيوب سوف يتم نقلها بواسطة موقع "مابونغ وو 마펑워 " الصيني الخاص للسفر، من أجل تسهيل فهم الأجانب لجميع الأعمال المسرحية التي سيتم تقديم ترجمتها بالإنجليزية. يُشار الى أن من أبرز العروض التى ستقدم العرض غير الشفوي " نانتا 난타 " الذي يعتبر من أهم عروض موجة الثقافة الكورية "هاليو" و عرض الآلات الإيقاعية "قطة الطبل" الذي فاز بتقدير جيد في الخارج وعرض فن الرسم " رسامون" منها أيضا عدد من العروض الفنية الخاصة للأطفال بما في ذلك "بيت البيسكويت في دولة التفكير " و"بانغ شو 팡쇼 " والقطة جورفا 조르바 ". وقال "هان هوا جون 한화준 " مدير التسويق في مؤسسة السياحة إن هذه الفعالية تركز على خلق طلبيات جديدة على المشاهدة وتثبيت القاعدة لتقديم العروض باستمرار.