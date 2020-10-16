إنشاء حدائق متحركة في أماكن مختلفة من العاصمة سيول

ⓒ Getty Images Bank

شهدت العاصمة سيول إنشاء حدائق متحركة في مختلف الأماكن والتي من الصعب زراعة الأشجار فيها بما في ذلك مواقف الأوتوبيسات أو محطات مترو الأنفاق. وكانت قد صرحت بلدية سيول في هذا السياق بأنها قامت بزرع مختلف أنواع الزهور والنباتات في المزهريات القابلة للنقل في أي وقت وإلى أي مكان لتنشئ الحدائق المتحركة في ستة عشر منطقة وسط سيول، يقال إن هذه الحدائق أنشئت أمام مواقف الأوتوبيسات أو محطات مترو الأنفاق أو على الأرصفة أو الساحات المفتوحة وغيرها من الأماكن المغطاة بالخرسانة أو الأسمنت والتي من الصعب زراعة النباتات أو الأشجار فيها رغم مرور الكثير من الناس بها، تتميز هذه الحدائق الطريفة بقابلية الانتقال باستخدام رافعات أو شاحنات وبهذا أصبح بإمكان المواطنين التمتع بالزهور وظلال الأشجار في مختلف الأماكن دون القيام بعمليات الأرضية.

الجدير بالذكر ان هذة الحدائق تمتاز بإعادة تنسيق مختلف الزوهور والنباتات على نحو مناسب للأماكن ويمكن أيضا استخدامها كمكان للراحة من خلال إضافة بعض المواد مثل كراسي أو طاولات حسب الظروف، شرحت البلدية أنها توفر ساحات للراحة من الظلال من أجل تخفيف ظاهرة جزيرة الحرارة وسط المدينة وتحسين مناظر المدينة وغيرها من المزايا الكثيرة.