تدشين مهرجان الثقافة الآسيوية 2020 في مدينة كوانغ جو





افتتح مهرجان "أسبوع الثقافة الآسيوية لعام ألفين وعشرين" في دار الثقافة الآسيوية الوطني بمدينة كوانغ جو الكورية والذي يهدُف إلى التضامن والتعايش بين أربعة فاصل خمسة مليارات نسمة من الشعوب الآسيوية تحت شعار المهرجان "آسيا المتحدة"، وسوف يتم تقديم حوالي عشرين فعالية متنوعة بما فيها مؤتمر دولي ومنتدى وعرض ومعرض وتعليم ومعايشة بمشاركة حوالي ثلاثين جهة ثقافية داخل وخارج البلاد، يتيح منتدى الثقافة الآسيوية الذي تنظمه دار الثقافة وبلدية كوانغ جو فرصة للبحث عن إمكانية التضامن الثقافي بين مختلف الدول الآسيوية في زمن المعتاد الجديد كما يلقي الشاعر الكوري "جونغ هو سُنغ 정호승 " محاضرة خاصة اليوم أيضا بعنوان " القصائد التي تقدم الطاقة إلى حياتي" في برنامج "حديقة المكتبة للتسلية لعام ألفين وعشرين" كما سيقام منتدى الإبداع الثقافي الآسيوي حيث سيناقش عدد من المسؤولين في المحتويات الثقافية الآسيوية الإبداع الثقافي والتحديات في آسيا.

سيعقد اجتماع للتعاون بين دار الثقافة والسفارات الآسيوية في كوريا حيث سيشارك عدد من سفراء الدول الآسيوية لدى سيول وغيرهم من أجل مناقشة سبل التعاون مع الجهات الثقافية والفنية في بلادهم، أما اجتماع شبكة الثقافة الآسيوية الرامي إلى تفعيل مشروع تبادل المحتويات بين الدول الآسيوية فسوف يقام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم مختلف العروض الفنية باستخدام الثقافات الآسيوية في إطار المهرجان وسيتم بث عرض خاص لفرقة الأوركسترا الآسيوية التقليدية على يوتيوب عبر الإنترنت والذي كان قد تم إنتاجه بشكل مشترك من طرف وزارات الثقافة لأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا وفرقة كونغ جو للأوركسترا التابعة لمدينة كوانغ جو كما سيتم تقديم العمل المسرحي "البئر الساحر" الذي تم استخدام قصة طاجكستانية في إنتاجه في مسرح الأطفال بدار الثقافة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر، وايضا في الرابع والعشرين سوف يتم تقديم عرض "سرد قصة طريق الحرير بالموسيقى" في نفس المسرح والذي يمثل عرضا سرديا يتم فيه تقديم عدد من الأعمال الموسيقية كانت قد لحنتها العازفة "نو يونغ شيم노영심" على البيانو باستخدام الكتب المصورة لقصص الأطفال في آسيا الوسطى.

يذكر انه ستقام ساحة الثقافة الآسيوية لعام ألفين وعشرين عبر الإنترنت بحيث يمكن الاستمتاع فيها بمشاهدة مختلف الفيديوهات حول الثقافات والمناظر الطبيعية المتميزة لمختلف الدول الآسيوية.